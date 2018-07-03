被踩遭墨西哥批像小丑 內馬爾霸氣回：送他們回家

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-07-03 08:56 用LINE傳送

內馬爾被墨西哥踩了一腳，倒地過久被對手批評演太大是小丑。 美聯社

巴西隊明星球員內馬爾 （Neymar ）在昨天與墨西哥 的16強賽中，單場送出1進球1助攻的好表現，成為巴西取得8強賽門票的功臣；不過比賽過程中他與墨西哥後衛拉永（Miguel Layun）爭球倒地後的誇張動作，引發墨西哥主帥奧索里奧（Juan Carlos Osorio）的不滿，認為他在男人的戰場上做出了小丑一般的行為。

內馬爾在比賽第71分鐘，與拉永在中場邊線附近爭球，一度掌握球權的內馬爾卻在重心不穩的情況下跌出場外，第一時間他先是表情平靜的摸著自己的右側太陽穴，示意被拉永踢到，不過在拉永上前拿球時，他卻突然痛苦倒地並抓著自己的右腳踝打滾。

內馬爾在賽後透露，當時拉永趁著上前拿球時往他的右腳踝一踩，所以他才會有後續的激動反應， 「我認為這是一次很不應該的動作，因為當時我們已經在場外，他的話真的太多了，但我們仍是將他們淘汰出局，送他們回家了。」

不過對於內馬爾頻繁的在球賽中倒地，墨西哥主帥奧索里奧也在賽後記者會上以不指名道姓的方式暗批內馬爾， 「如果一名球員在場上耽誤那麼多時間，這真的是對足球的污辱，到最後甚至裁判也不吹哨、球員也不睬理他了。足球是一項男人的運動，不該讓這些小丑來表演。」

根據統計，內馬爾在本屆世足 賽已經遭到對手犯規23次，高居所有球員之冠，不過他在比賽中不時倒地的狀況，也遭到前英格蘭國腳、體育節目主持人萊因克爾（Gary Lineker）調侃， 「自從有了opta統計資料以來，內馬爾肯定是疼痛忍受度最低的球員。」