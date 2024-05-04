中職／雄鷹小野寺賢人連3場QS問天 龍隊中止4連敗

味全龍隊的4連敗，在今天靠第7局的攻勢截斷，陳品捷先是代打敲出追平安打，李凱威補上超前安打，龍隊終場以3：2擊敗台鋼雄鷹隊。

龍隊此役是先取分的一方，4局下張祐銘挨觸身球上壘後，劉基鴻以二壘打先下一城，1：0領先在第6局不保，徐若熙開局遭杜家明敲出安打，再對葉保弟投出保送，暴投出現更進一步讓跑者攻占二、三壘，雖在危機場面K掉王柏融，但選擇故意保送魔鷹、對決張肇元結局並不美好，被他一棒敲出兩分打點安打逆轉戰局。

徐若熙先發5.2局、共用88球收工，被敲3安、失2分，有7次三振、3次保送，本季在球數控管之下還不曾投滿6局。

連同建功打席在內，張肇元本季在得點圈21打數敲出7安打、貢獻12分打點，打擊率3成33，更優於魔鷹得點圈打擊率1成82。

雄鷹先發投手小野寺賢人投6.1局被敲5安打，第7局一出局後被郭天信、林孝程連續敲安，雄鷹換上許竣暘接手，面對代打陳品捷被敲出追平安打，在中職的首勝尚未開張，近3場都是優質先發「問天」，陳品捷這一棒也幫助徐若熙敗投解套，李凱威進一步敲出超前安打。