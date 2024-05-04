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全大運／蔡總統親臨開幕典禮 巴黎奧運國手亮相

聯合報／ 記者曾思儒／台中即時報導

113年全國大專校院運動會今天在台灣體大田徑場舉行開幕典禮，蔡英文總統親臨，祝福全台超過1萬名選手挑戰自我，也預祝所有國手在國際體壇發光發射，團結台灣、讓世界看見台灣。

創校63年的台體大今年第6度承辦全大運，到5月8日閉幕前將舉行21種運動。適逢奧運年，部分奧運選手也將在113年全大運現身，「蝶王」王冠閎今天就在游泳首日賽程亮相，順利以52秒17摘下公開組男子100公尺蝶式金牌；連莊奧運射箭國手的「湯包」湯智鈞今天也登反曲弓個人賽頒獎台，為台北大學進帳一面銅牌。接續賽程包括「體操精靈」丁華恬、田徑林昱堂等都巴黎奧運國手將出賽。

蔡英文總統今天親臨台中，她感謝台灣體大許光麃校長領軍的團隊，歷經超過一年時間積極籌備賽事，「全大運舉辦超過50年，深具意義，東京奧運創下最佳成績，杭州亞運金牌數追平隊史最佳，選手在國際體壇發光發熱，不但團結台灣，更讓世界看見台灣。」

蔡英文指出，今年體育經費較8年增加一倍，加上去年增設運科中心，現在運科中心和國訓中心共同合作，讓選手得到更多支持，祝福所有國手為國家爭取最高榮譽，也透過全大運相互切磋、互相進步，「相信大家都準備好了，挑戰自我、脫穎而出。」

教育部部長潘文忠也在開幕典禮上歡迎全球143所大專校院好手齊聚台中，他特別感謝蔡英文總統8年任期間支持台灣體育運動的發展，經費從2016年的80億增加到今年的160億，「謝謝總統8年的溫暖陪伴和支持，相信這樣的基準，台灣可以在各運動有更好表現，帶動全民運動風氣。」潘文忠提到，從東京奧運到去年的成都世大運和杭州亞運，在國手和教練團努力下都創下最好成績，感謝所有選手、教練，為國爭取最大光榮。

台體大校長許光麃以東道主身分歡迎全國好手蒞臨台中，他表示從93年第5次承辦全大運，台體大暌違20年再迎接全大運，6度承辦成全台第一所學校，深感榮幸。他指出，本屆賽事宣傳影片邀請5位參加過奧運的選手代言，希望激勵參賽選手，邁向世大運、亞運和奧運等競技殿堂。

亞運 全大運 田徑

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