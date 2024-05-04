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民進黨擬廢國是論壇 傅崐萁轟：綠色恐怖比極權還極權

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院團總召傅崐萁。聯合報系資料照
國民黨立院團總召傅崐萁。聯合報系資料照

立法院司法法制委員會6日將審民進黨立委所提法案，當中包括日前發生爭議的立委前往大陸及港澳地區需報備一案、廢除國是論壇等。國民黨團總召傅崐萁今日表示，這些都是綠色恐怖、箝制言論自由的提案，民進黨比極權還極權。據了解，國民黨團針對6日、8日的司法法制委員會，已在昨日發動甲動。

據立法院公布議程，6日司法法制委員會由民進黨立委暨司法法制委員會召委鍾佳濱主持，綠委提案內容包括「廢除國是論壇」、「秘密會議禁止攜帶資通訊產品且不簽保密協議、不切結則不得開會」、「不得以任何方式記錄或洩漏機密內容」、「立委不得有性騷擾或性別歧視之言詞或行為」、「擴大立委關係人範圍，含公費助理及其管理的助理」、「參加過秘密會議的立委及關係人前往大陸及港澳需報備」、「立委及公費助理不得兼任公務機關職務」、「違反立委行為法而有涉及刑事責任者，提報院會移送該管檢察機關依法辦理」。

傅崐萁說，這些都是綠色恐怖、箝制言論自由的提案，甚至想讓大家噤聲，因要廢除國是論壇。在國會裡造成寒蟬效應。

傅崐萁指出，綠委現在都在偷拍、偷錄音藍委說話，要讓大家感受到綠色恐怖，台灣民主會因此開倒車。連極權共產國家都不敢這麼做，民進黨怎麼可以比極權還極權？

據了解，針對6日、8日的司法法制委員會，國民黨團已在3日發動甲動。

傅崐萁 司法 國民黨 民進黨 法制委員會

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