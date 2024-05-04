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2024新北電競爭霸戰決賽開打 多款台灣原創遊戲12日前可免費體驗
「2024新北電競爭霸戰」總決賽今明今明2天在新北電競基地火熱開打，新北市經發局表示，本次以熱門遊戲《傳說對決》及《G9：League of Aces》展開激烈賽事，總獎金高達17萬元，吸引眾多電競好手角逐冠軍榮耀。
新北市長侯友宜今到現場為選手加油打氣，同時與威剛科技、微星科技、宇峻奧汀、天火數位、昱泉國際、鍇睿國際等總會發起人及產學代表，共同宣誓「新北市電競產業總會」正式啟動籌組程序。
侯友宜表示，新北市ICT廠商超過6千家，銷售額超過9500億元，近年在電競相關軟體出版及遊戲產業銷售額成長率更達115%。此外，新北設有動畫、漫畫、遊戲和電競產業(ACGE產業)相關大專院校及學系數量亦為全國第一，顯示新北市在ACGE產業的巨大潛力，未來將透過產業總會持續鏈結企業與學術能量，打造更加完善的電競產業鏈。
經發局表示，新北電競基地配合「2024新北電競爭霸戰」，也規畫台灣原創遊戲互動體驗區，開放「G9:League of Aces」、「女武神小隊:突破重圍」、「嬤來魔」、「即刻離職」、「Lily Fantasia莉莉幻想曲」、「鬼壓床」、「地下街迷蹤記」及「呷某Bar」等台灣原創作品可免費體驗，享受電競樂趣。
經發局說明，新北市近年積極扶植電競產業發展，今年度推出「2024新北電競Buff狂潮」，以培育課程、賽事舉辦、推廣活動與產業聯盟等四項Buff強化新北電競產業。
下半年將持續推出更多電競賽事及活動，並於年底正式成立「新北市電競產業總會」，建立資源整合、技術與異業合作的平台，透過產官學界強強聯手，創造群聚效益，強化新北動畫、漫畫、遊戲和電競等產業發展。
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