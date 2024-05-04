NBA／太平洋組巨星雲集全軍覆沒 世代交替不可逆

今年賽季開打之前，廣受矚目的太平洋組集結了勇士三巨頭、太陽三巨頭、湖人雙星以及季中引進哈登（James Harden）後變成的快艇四星，甚至國王都有冉冉升起的雙核心搭檔，被外界視為「巨星火藥庫」，可說是掠奪諸多目光和話題流量。

單就明星賽來看，西區陣容中就包含了詹姆斯（Lebron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）、布克（Devin Booker）、戴維斯（Anthony Davis）、雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George），12人佔據7個名額，甚至沙波尼斯（Domantas Sabonis）也被認為視最大遺珠，整個太平洋組可說是星光閃耀。

然而隨著快艇遭到獨行俠的淘汰，5支球隊全數放暑假，只能黯然一曲「深深太平洋底深深傷心」。

就戰績來看，位居西區第4的快艇，已是太平洋組的龍頭，之後是第6名的太陽和第7名的湖人；國王與勇士則是先後在附加賽倒地，連季後賽門票都拿不到。

好不容易進入到季後賽，太陽被灰狼剃光頭，湖人遭遇天敵金塊，死命對抗5場之後，還是被送走，快艇則是面臨雷納德再次傷退窘境，遺憾告別賽季。

歲月無情與拳怕少壯的無奈，在勇士、太陽、湖人、快艇身上盡顯，對照西北組三雄的強勢出擊，似乎也宣告了聯盟世代交替的來臨。