反對廢國是論壇 藍委吳宗憲轟綠營：不想讓在野黨有發聲管道

立法院司法法制委員會6日將審民進黨立委所提法案，然而當中包括日前發生爭議的立委前往大陸及港澳地區需報備一案。國民黨立委、司法法制委員會召委吳宗憲今日說，此無法依據，無法律正當性，他也對民進黨提案廢除國是論壇表示反對。

根據立法院公布議程，6日司法法制委員會由民進黨立委暨司法法制委員會召委鍾佳濱主持，綠委提案內容包括「廢除國是論壇」、「秘密會議禁止攜帶資通訊產品且不簽保密協議、不切結則不得開會」、「不得以任何方式記錄或洩漏機密內容」、「立委不得有性騷擾或性別歧視之言詞或行為」、「擴大立委關係人範圍，含公費助理及其管理的助理」、「參加過秘密會議的立委及關係人前往大陸及港澳需報備」、「立委及公費助理不得兼任公務機關職務」、「違反立委行為法而有涉及刑事責任者，提報院會移送該管檢察機關依法辦理」。

之所以要廢除國是論壇，根據提案說明，原因為國是論壇設置之目的在俾利委員反映民情、抒發時政感想，然而常淪為個別委員冗長發言之場合，且隨科技演進，電子與網路媒體發達，就反映民情之時效及效果而言，國是論壇制度之定位歷史產物，已無存在之必要，應予以廢除，以增進國會議事效率。

吳宗憲首先質疑，限制立委前往大陸及港澳地區毫無法律正當性，人民遷徙自由為憲法所保障。這樣的限制是否符合比例原則？去中國會賣台，那去日本不會賣台嗎？去新加坡不能賣台嗎？馬關條約是在日本簽的，那不是出賣中國的嗎？這是政治動作，而不是真正國家需要的，以現在通訊這麼發達的時代，國家跟國安局對於通訊軟體是無法間空的，有任何話用通訊軟體說，更好過於人飛去大陸。

吳宗憲也說，對於簽或不簽保密協定沒有意見。問題還是出在人，簽了保密協定，違反的話，法律效果為何？且本來就有保密義務。若民進黨覺得簽了保密協定比較心安的話，那也沒差。

同時，吳宗憲表態反對廢除國是論壇，他說他也在國是論壇發表過很多次看法，在國是論壇發表意見是代表自己的態度，民進黨不要國是論壇的目的是什麼？是怕什麼？做事要有目的、效果，若無目的、效果就要廢國是論壇，唯一可能是不想要很多事情，讓在野黨有發聲管道。在野黨不像執政黨，有親綠媒體，有錢養網軍，國是論壇是能夠用的管道之一，國是論壇雖只有三分鐘，但很珍貴。