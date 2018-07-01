16強首役激戰！法國19歲神奇小子 讓阿根廷哭了

聯合報 記者婁靖平／綜合報導 2018-07-01 00:46 用LINE傳送

法國前鋒姆巴佩連進兩球，助隊超前並拉大領先，成為贏球功臣。 法新社

俄羅斯世界盃足球賽十六強昨天開踢，首戰法國小將姆巴佩搶盡丰采，單場踢進兩球，率隊四比三擊敗阿根廷，成為本屆比賽首支拿到八強門票的球隊，也是隊史第八度闖進八強。

法國本屆世足賽陣容年輕，平均年齡廿五點六歲，姆巴佩雖只有十九歲，但身價已達兩億美元（約台幣六十一億元），分組賽對秘魯之戰，法國靠他的致勝一球獲勝，也因此拿到十六強門票。法國之前在世足賽對阿根廷吞下二敗，今年終嘗勝利。

姆巴佩成為法國隊史在世足賽最年輕進球者，總教練德尚對他率領的年輕生力軍很有信心，就算對手是大賽經驗豐富的阿根廷，他說：「即使阿根廷有梅西、馬斯切拉諾等經驗豐富的老將，這群年輕人還是會送他們回家。」

昨役兩隊互有往來，法國在第五十八鐘反擊，以帕瓦德的強勁遠射入門，追成二比二平手，六十四分鐘姆巴佩在禁區內左側起腳成功破網超前，四分鐘後再踢進個人此戰第二球。

阿根廷莫卡多（前）進球，一度取得領先，助攻的梅西（後）興奮地跳到他身上。 法新社

阿根廷本屆世足賽有十五位球員超過卅歲，平均年齡廿九點一歲，阿根廷前國腳薩巴萊塔說：「這是很多人的最後機會了。」其中當然也包括卅一歲的梅西，英超曼聯隊總教練穆里尼奧之前曾說：「今年可能是梅西和C羅贏下世足賽的最後機會。」

姆巴佩昨天不但踢進兩球，也不斷靠速度壓制阿根廷的防守，第十九分鐘助法國獲得禁區外自由球機會，雖未能進球，但第十一分鐘姆巴佩從後場持球直闖禁區，防守的阿根廷羅荷速度跟不上，只好從後抓人，吃下黃牌，法國也獲得十二碼罰踢機會。

法國在第十三分鐘由格里茲曼操刀，選擇球門左下角攻擊破網，而阿根廷在第四十一分鐘靠迪馬里亞在禁區外直接起腳打到邊網進球，扳平比數。第四十八分鐘，梅西起腳射門，靠近門前的隊友莫卡多伸腳改變球行進方向，意外破網超前；阿根廷在傷停補時階段第九十三分鐘雖再追一球，但仍無法挽回戰局。