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德國爆冷出局 教頭坦承「不值得進16強」

聯合報 記者陳宛晶╱即時報導
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德國總教練勒夫。美聯社
德國總教練勒夫。美聯社
德國在世界盃小組賽最後一戰以0：2爆冷輸給南韓，一併賠掉16強晉級門票，身為衛冕冠軍、世界第一卻慘淪分組墊底，總教練勒夫（Joachim Low）賽後扛起輸球責任，他坦言以德國隊的表現確實該被淘汰；至於是否繼續執掌國家隊兵符？他說：「我現在很失望也很沮喪，我還需要時間想一下。」

F組戰況渾沌，小組賽最後一輪開打前，還沒有任何1隊確定進入16強，且4隊都保有晉級機會，隨著瑞典在下半場率先進球、領先墨西哥，也讓衛冕軍團的壓力越來越龐大，德國勢必要擊敗南韓，才能以淨勝球的優勢擠下墨西哥，無奈全場多達26次射門機會，卻僅6次射正，傷停補時讓南韓連進兩球，敲響德國出局悲歌。

「我們看到瑞典領先，所以我們必須持續施壓，卻錯過了幾次簡單的機會，也失去了我們應有的表現。」勒夫指出，比賽進入下半場後，德國的壓力越來越大，「當南韓攻進第一球後，我們意識到可能沒有機會了。」

南韓拖著疲憊身軀力戰到最後一刻，未讓德國攻破城池，精神力讓勒夫也大吃一驚，「我很震驚，因為我們找不出辦法去擊敗南韓，這與我的理解不同，他們的表現並不像承受著高壓。」

「是的，我們是該被淘汰。」勒夫直言，「在這屆賽事中，我們的表現不值得再次贏球，不值得進入16強，我們被淘汰不是因為我們不想贏，而是因為我們從未有機會取得領先，儘管我們一直努力追趕。」

德國自1938年後首度在世界盃首輪出局，衛冕之旅落得灰頭土臉收場，執掌德國兵符12年的勒夫被問到是否還適合繼續帶領國家隊，他表示，「我會是第一個問這個問題的人，是哪裡錯了？問題出在哪裡？」

「這次的出局是我的責任，我需要時間想一想，現在討論我是否會留下還太早，我現在想到的只有失望。」勒夫坦言，這樣的結局不在他的意料之內，「我需要幾個小時，我們明天再來談吧！」

德國勒夫瑞典墨西哥世足

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