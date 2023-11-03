113升大學招生簡章公告 申請入學名額較去年少逾2千個

大學甄選入學委員會今天表示，113學年升大學繁星推薦、申請入學2大管道招生簡章即日起於甄選會網站開放查詢，紙本簡章於12月1日起發售。本報日前報導，受少子化和國家政策影響，113公、私立大學部分學校招生名額顯著減少，也反應在申請、繁星兩大管道上，尤其申請入學名額較去年減少逾2000個。

本報日前報導，教育部因異動113學年資通訊外加名額政策，台成清交等公立大學熱門科系略減招；私立大學則因少子化之故，部分學校113仍選擇寄存數百個招生名額。

甄選會指出，113學年繁星推薦招生計有65所大學校院、1754個學系組參加，提供招生名額1萬5972個，較去年1萬5989個略減少17個；申請入學招生則有66所大學院校、2208個學系組參加，提供招生名額5萬1499個，較去年5萬3856個減少2357個。

甄選會也說，申請入學招生名額包含招收「師資培育」公費生20名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生71名、招收完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」之「青年儲蓄帳戶組」學生58名、以及以「願景組」招收符合申請校系所規定之「願景計畫生」資格學生45名。

甄選會也統計，今年招生學系中，繁星推薦招生學系使用學測作為其檢定科目以英文科最多，計1000個校系；申請入學招生學系使用學測作為其檢定科目，亦以英文科最多，計1117個校系。此外，部分校系也於申請入學第一階段檢定、倍率篩選，或於第二階段指定項目甄試納入「大學程式設計先修檢測」（APCS）成績，「APCS組」計46個校系，「資安組」30個校系。

甄選會也提醒考生，學測各科目均由學生自由選考，若考生欲報名的校系有參採，即校系分則中有設為檢定、分發比序、倍率篩選或第二階段採計的科目，建議考生皆須報考並如期應考；若校系有採計APCS成績者，考生須另外參加APCS檢測。

另外，甄選會也提醒，若考之後透過特殊選才等管道錄取並報導，且未依期限放棄入學資格，屆時將一律不得報名113學年大學繁星推薦、申請入學招生。