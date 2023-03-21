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明星高中繁星申請減少 去年分科測驗「低分高就」是原因

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南二中今年繁星入學有71人上棒，成績亮眼。記者鄭惠仁／攝影
台南二中今年繁星入學有71人上棒，成績亮眼。記者鄭惠仁／攝影

繁星推薦今天放榜，台南二中與家齊高中分別有71、44人上榜，都超過8成上國立大學，兩校今年申請繁星人數都較去年減少，不過，上頂大學生都沒減少。老師分析，去年分科測驗出現低分高就情形，不少學生因校排不是很前面，或是學測沒考好，選擇個人申請或是拚分科測驗所致。

台中二中教務主任涂益郎說，繁星推薦入學對第二志願學校是重要的入學管道，不少學生若透過學測成績申請入學，不一定能上國立頂大，但以校排優勢用繁星推薦方式入學，只要同學間在申請時做好協調，錄取機率高，因此校排前面的學生都會把握，今年就有12名學生錄取台清交成政大，其中台大藥學系1人。

家齊高中教務主任吳文祥表示，該校今年繁星也有9人上台清交成政大，台大外文系、機械系各1人。他說，今年申請繁星82人，較去年少，研判與去年分科測驗出現低分高就現象，學測考不理想或校排不是很前面的學生，轉而要拚分科測驗，或是以申請入學方式管道來選擇學校科系。

涂益郎說，去年該校有近170人申請繁星，今年只有140餘人，人數減少原因，除了和去年分科測驗低分高就有關外，若學生校排不高，但學測成績不錯，會採申請入學管道，若學測考得不理想，則會拚分科測驗。因分科測驗除非是醫學系等特別科系要考4科，絕大多數都只要考2科或3科，壓力較不大，且有充分準備，反而讓部分學生要拚分科測驗。

分科測驗 繁星 學測 放榜

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