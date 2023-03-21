彰化新二代孝子繁星放棄頂大 就近升學照顧父母

今（112）年大學繁星推薦今日放榜，彰化縣立成功高中46名高三學生約九成錄取，其中全校排名1%的塗子瓏為減輕家庭經濟負擔和就近照顧父母，不但放棄先前國中畢業旅行，也放棄離鄉背井升學，選擇就讀彰化師大資工系，未來選修教育學程，為人生多鋪一條路。

塗子瓏的父親是瘖啞人士，在自行車工廠當時薪員工，母親來自印尼，做家庭手工幫忙家計，身為家中第三個孩子的塗子瓏有哥哥、姊姊一起講話，進入幼稚園開始比較正規的語言學習，自認童年不知家庭經濟狀況，學校每有旅遊都跟著去，國三察覺好像父母積蓄快用完，哥哥和姊姊半工半讀，他決定不參加旅遊活動以節省開銷。

塗子瓏是縣立成功高中的國中部直升生，根據學校觀察，當他面臨人生重大抉擇時，父母大多無法任何意見，很多時候必須自己弄清楚再做決定，包括選擇直升成功高中。他說，沒有太多資源可補習，平常要幫忙晾衣服、掃地擦桌等家事，所以上課的時候都盡量聽懂，如不清楚，課後請教同學或老師，溫習時有系統的做題目，從簡單做到困難，他想就近照顧生病的父親和幫助母親，選擇彰化師範大學資工系，「只要想唸書，去哪裡都一樣。」

縣立成功高中陳彥儒錄取宜蘭大學資訊工程系，起初以為到社區高中「青菜讀讀」就可以過關，沒想到同學都很拚，他痛定思痛加倍彌補，「感謝繁星制度，讓我們這些農村的子弟可以勇敢地去追尋夢想。」廖芷伶、吳佩恩、洪暐淇分別錄取台中教育大學、中原大學、淡江大學，同時表示，繁星升學制度打的是漫長持久戰，每次的月考和平常成績都變得很重要，意志力如果不堅定很容易就會鬆懈被後面同學追上來。

校長林克修說，今年成功高中學生的繁星推薦入學錄取率再次達到9成5以上，已經連續四年保持在這個高水平，體現了成功高中六年一貫的優秀教育品質和為學生提供更多升學機會的承諾，像塗子瓏四科38級分可升學中字輩大學；未來成功高中會繼續努力，為每一位學生打造更好的學習舞台，讓更多的學生能夠實現自己的夢想。