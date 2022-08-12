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大學分科測驗放榜！她沒補習、運動當提神考上政大

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大學分科測驗分發入學放榜，台中女中學生林資慧（右二）、謝佳臻（中）、王昱驊（左二）經驗分享。記者趙容萱／攝影
大學分科測驗分發入學放榜，台中女中學生林資慧（右二）、謝佳臻（中）、王昱驊（左二）經驗分享。記者趙容萱／攝影

首屆大學分科測驗分發入學今放榜，台中女中學生林資慧分享，她從小是阿公阿嬤帶大，不好意思花錢補習，讀書自己想辦法，她打定每天睡飽、精神好，上午10時讀到晚上9時，下午打羽球當提神，成功考上理想學校與科系。

台中女中說明，今年大學升學成績整體成績表現優異，國立大學錄取536人，占83.34％；醫學系錄取31人，占4.82％；台清陽交成共263人，占40.9％，比去年增加10.9%。

林資慧說，阿公、阿媽透過代工賺取微薄收入，不好意思花錢補習，學測成績放榜，就有心理準備要準備分科測驗，還好108新課綱的制度，保留學測的國英成績不用再考，她志向明確，專攻歷史、公民兩科即可。考前衝刺她想辦法定心穩住，並集中心神處理那些常常看到但不會寫的題目。

考上高雄大學法律系的台中女中學生謝佳臻是排灣族，高二創立了原住民文化研究社，發揚族群文化。謝佳臻說，她原本要往歷史發展，但女中的課程與活動中發現自己樂於幫助他人解決難題，改換跑道。

謝佳臻分享讀書秘訣，把腦袋當成一個圖書館，分類好了才能簡單的查詢，透過教材的大綱及目錄釐清思路，可以讓自己的大腦如同福爾摩斯的思考殿堂，增加擷取知識及訊息的效益。

台中女中學生王昱驊考上了中國醫藥大學的醫學系。她表示，因為媽媽在醫院工作，加上自己從小過敏兒，動不動感冒，她想延伸中醫學的知識，並結合西醫，造福病患。

王昱驊分享，身處創科班常常會為多元的活動感到壓力，但也因此擴增自己的視野。她鼓勵學妹們勇敢接受這些挑戰，豐富自己的能力。準備分科測驗，要多寫題目、不要輕易放棄，一有問題馬上問老師，珍視各種類型的課程或活動機會，更重要的是規律作息，不熬夜，才能讓自己在最好的狀態。

大學分科測驗分發入學放榜，台中女中學生林資慧（右二）、謝佳臻（中）、王昱驊（左二）經驗分享。記者趙容萱／攝影
大學分科測驗分發入學放榜，台中女中學生林資慧（右二）、謝佳臻（中）、王昱驊（左二）經驗分享。記者趙容萱／攝影

分科測驗 補習 學測 高雄大學 政大

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