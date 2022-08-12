分發入學放榜！錄取率98.94%、缺額逾1.4萬 雙創新高

111學年度大學分發入學管道於今天上午放榜。受到考招改制和少子化衝擊影響，今年考生數大減，最終缺額總計1萬4493個；錄取率亦創下新高達98.94%

今天上午大學考試入學分發委員會公告分發結果，並同步公告各系組最低錄取標準等資訊。111學年度總登記人數2萬5297人，相較於110學年度3萬4569大減9272人；總錄取人數2萬5028人，錄取率為98.94%。總招生名額3萬9350個，總缺額人數為1萬4493人，占總招生名額36.83%。

考分會分析，今年招生缺額數增加主要受到少子化影響，報名分科測驗人數驟降，且繁星推薦、申請入學等各管道名額回流等因素所致；各分發後的招生缺額計有1萬4493人，相較110學年度招生缺額2732人，大幅增加1萬1761人。有缺額的大學共51所，其中公立大學22所，私立大學29所。

若以僅以分發入學管道統計，考分會表示，缺額比率有12所大學大於80%；若以學群區分，缺額比率最高則為外語學群，佔該學群名額的62.47%，而皆無缺額學校計11所。

大學分發入學於今天上午8時放榜，考生可上「大學考試入學分發委員會」 https://www.uac.edu.tw/ 網站查詢錄取名單，查詢系統將開放至8月15日下午5時。此外，各大學亦會向考生寄發錄取通知單。若對分發結果有疑義，則可於8月15日下午5時前申請複查。

根據考試入學分發委員會統計，今年分發入學提供3萬9350個名額，卻僅有2萬5297人登記，名額首大於登記人數。即使假設所有學生均順利分發入學，缺額仍達1.4萬，預計將遠超去年缺額2732個。

去年分發入學錄取率為97.98%，先前考分會已預估，今年分發入學名額雖高於登記人數，但因考生須達各採計組合最低門檻，且各校系可設成績檢定標準，加上部分考生非特定校系不讀，預估錄取率雖會比去年高，但仍不會突破100%