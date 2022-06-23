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台大醫學生無聊重考又錄取藏內幕？友人爆料：他備審動手腳

聯合新聞網／ 綜合報導
台大醫學系近日傳出有在學生「無聊重考」竟又再度錄取的消息，引起各界關注。圖／聯合報系資料照片
台大醫學系近日傳出有在學生「無聊重考」竟又再度錄取的消息，引起各界關注。圖／聯合報系資料照片

台大醫學系一名一年級學生日前透過個人申請管道，過關斬將通過學測、筆試、面試等關卡，成功再錄取台大醫學系，引起各界關注。然而，有另一名自稱是該生友人的男同學透露為何他能無聊重考學測還錄取，原因其實與他在履歷上「動手腳」大有關係。

事件發酵引起許多台大醫學系學生關注，其中有人留言透露對方是某屆地球科學奧林匹亞國手，又再高分考上台大醫學系，但只因「無聊重考」再度錄取，事件曝光後令系方震驚不已，而他也被請去「喝咖啡」。

另一名台大醫學系男學生自稱與「無聊重考學測」的同學原本關係不錯，「但在這件事之後，我對他的觀感降到谷底」。他認為此事遭許多人議論「系方怎麼會不知道對方是在學生？」，他坦言系方不問身分是正常的，「因為備審資料本來就該寫你現在是什麼背景」，卻明知自己如實說『已是台大醫的學生』絕對不會被錄取而不坦承身分，狠批對方輕描淡寫甚至隱瞞真實身分的舉動實在不可取。

原PO也砲轟，「讓教授誤以為他是一般重考生，有目的性的隱瞞，不算欺騙算什麼？」他透露系上學長們「都在傳了」，甚至傳聞有不少人已經盯上這位同學。

一名男同學自稱與這名無聊重考又錄取台大醫在學生認識，但此事件讓他對其觀感變差。 圖擷自Dcard
一名男同學自稱與這名無聊重考又錄取台大醫在學生認識，但此事件讓他對其觀感變差。 圖擷自Dcard

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