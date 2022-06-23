台大醫學生無聊重考又錄取藏內幕？友人爆料：他備審動手腳

台大醫學系一名一年級學生日前透過個人申請管道，過關斬將通過學測、筆試、面試等關卡，成功再錄取台大醫學系，引起各界關注。然而，有另一名自稱是該生友人的男同學透露為何他能無聊重考學測還錄取，原因其實與他在履歷上「動手腳」大有關係。

事件發酵引起許多台大醫學系學生關注，其中有人留言透露對方是某屆地球科學奧林匹亞國手，又再高分考上台大醫學系，但只因「無聊重考」再度錄取，事件曝光後令系方震驚不已，而他也被請去「喝咖啡」。

另一名台大醫學系男學生自稱與「無聊重考學測」的同學原本關係不錯，「但在這件事之後，我對他的觀感降到谷底」。他認為此事遭許多人議論「系方怎麼會不知道對方是在學生？」，他坦言系方不問身分是正常的，「因為備審資料本來就該寫你現在是什麼背景」，卻明知自己如實說『已是台大醫的學生』絕對不會被錄取而不坦承身分，狠批對方輕描淡寫甚至隱瞞真實身分的舉動實在不可取。