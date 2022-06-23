學生錄取台大醫科後放棄 教團、學者籲應設立備取

台大一名醫學系一年級學生日前透過個人申請管道，一連通過學測、筆試、面試等關卡，成功再錄取台大醫學系，但該生已有台大學籍，形同佔據名額引發各界議論。教育團體和學者就呼籲，現在學生動輒出國或是另有其他志願正取，連台大醫學系也會出缺，應該順應時代需要設立備取機制。

個人申請統一分發結果日前放榜，台大醫學系出現兩個缺額，其中一人為繁星推薦正取陽明交大醫學系，另一人則是醫學系在學生回頭重考佔據名額，也由於台大醫學系未設立備取機制，兩個名額僅能回流至分發入學管道。

醫學系素來競爭激烈，但包括北醫等學校近年多已於個人申請入學階段設立備取名額，以便學生重榜可遞補，台大醫學系多年來則不設備取，在於咬定學生考上一定會來讀。

但近年醫科至上迷思逐漸受到鬆動，一名高中教師表示，去年一名學生正取台大獸醫和醫學系，最後選擇所愛的獸醫系，醫學系出現一個缺額對此非常氣結，認為被學生搞了，「沒想到今年又有一位真正來搞學校的。」

一名陽明交大醫學系教授指出，過去陽明大學也出現類似現象，學生考上但最後選擇出國讀書。過去醫學系不設備取，在於吃定學生不會千辛萬苦考上但不來讀，但現在學生動輒決定出國、也不再有醫科至上迷思，台大是應該參考學生的多元性放下身段設立備取，且站在為國家留才的立場，頂大科系應盡量招滿。

全中教秘書長許麗吉則表示，台大醫學系確實應該設立備取，備取名額多少學生是台大的權利，但其他科系都有備取，台大醫科完全零備取實在說不過去。

許麗吉談到，醫學系能進入第二階段的學生都很優秀，若能列為備取對學生而言也是一種肯定，備取是考生權益也是對考生的尊重。

國教署探究與實作課程北區推動中心執行祕書洪逸文則表示，現在的學生自我意識高漲，南部高中很多科學班學生仍以醫學系為最終目標，但北部高中科學班學生志向則漸漸分散，更多人選擇大氣科學等二、三類組科系。

洪逸文說，以醫學系為宗的傳統價值正遭遇衝擊，也許該名重新報考的學生，正是想突顯該升學機制的荒謬，機制是否要順應趨勢變動，應是部分頂大科系未來可思考的問題。