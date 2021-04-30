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繁星上牙醫惹議！ 網提「偏鄉限制」連署：拉高鑽漏洞的門檻

聯合新聞網 / 綜合報導
近日一名高中生推甄亞州大學結果為備取，卻透過繁星制度錄取牙醫系，引起爭議。 示意圖／ingimage
近日一名高中生推甄亞州大學結果為備取，卻透過繁星制度錄取牙醫系，引起爭議。 示意圖／ingimage

為提供資源缺乏的優秀學生能有更好的升學安排，教育部於2010年推出「繁星計畫」，讓高中生多一項大學入學管道可選。不過，近日傳出一名學測總分57級分的學生，依靠繁星考上高雄醫學大學的牙醫系，引發爭議，對此，有網友連署提案，呼籲增設相關限制，避免有心之人「鑽漏洞」。

日前有網友在PTT發文表示，查詢大學榜單時，發現某位高中生推甄亞州大學聽力暨語言治療學系，面試結果為備取23，但卻透過繁星考上高雄醫學大學的牙醫學系，由於兩校錄取狀況懸殊，引起爭議。而該名學生親自回應，透露自己的學測成績，並強調雖然分數確實不佳，但他也只是善用制度而已。

對此，有民眾在「公共政策網路參與平台」提案指出，繁星計畫是為了幫助資源不足卻有潛力的弱勢生，讓這些人能享受到高等教育資源，並展現才能。然而，近年卻常傳出有許多來自私立貴族或都市社區高中的學生，在資源已然充足的狀況下，仍透過這項管道錄取學校，顯然已悖離這項制度最初的用意。

提案人強調，以明顯低落的成績錄取醫學系，其素質確實堪憂，才會引起公眾撻伐。因此，提案人呼籲修改現有的繁星計畫，增設申請學生應屬偏遠地區之限制，達到將名額全數留給真正需要的弱勢之目的，提高有心人士鑽漏洞的門檻，也讓大學能收取真正適合高等教育的人才。

這項提案於28日完成提議，並進入附議階段，截至30日下午2時，已有179人參與附議，連署期限尚有59天。有同意者表示「繁星制度原本的美意是為了縮減城鄉差距」、「最近幾年的繁星真的越改越糟」；不過也有反對者提出不同看法，認為「社區高中本來的學校資源跟家長關注就比明星高中少」、「把繁星限縮在偏遠地區其實效果有限」、「酸葡萄心理」等。

繁星 牙醫 教育部 升學

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