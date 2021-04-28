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他掀討論「繁星上牙醫翻轉人生？」 眾吵翻：畢業就是有本事

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文討論繁星制度是否能夠翻轉人生，引起網友熱烈回覆。圖片來源／ingimage
一名網友發文討論繁星制度是否能夠翻轉人生，引起網友熱烈回覆。圖片來源／ingimage

現今大學入學管道多元，有以考試成績為評選標準的的學測、指考，或是推廣適性發展的「特殊選才」，以及評比在校成績的「繁星推薦」。近日一名網友發文討論有關繁星入學制度是不是真的能夠翻轉人生，貼文引起網友熱烈討論。

一名網友在PTT發文並轉貼FB上看到的大學入學考試榜單截圖，原PO說明一名社區高中學生透過繁星管道正取高雄醫學大學牙醫學系，但他於亞洲大學聽力暨語言治療學系的面試結果卻是備取23，差異懸殊的結果讓原PO直問「這種算是標準的翻轉人生嗎？」

討論持續延燒也釣出該名學生回覆，他表示自己學測總級分為57級分，第一階段申請到亞洲大學與國立臺北護理健康大學的面試，但他因為就讀意願不高所以沒多做準備。對於繁星入學，他則回應自己只是善用制度，「繁星它是自己設均標門檻啊，所以我填。它就有這個制度我不可能不用吧？」對此原PO也認同成績並不代表一切，「人生的機遇和選擇的確遠比無腦念書重要很多。」

貼文曝光後引起大票網友討論，「遙想台大生科有年入學學測最低71級分，不同制度真的後續影響很大」、「跟選舉能選上就好了，管他規則爛不爛一樣」、「這邊再怎麼吵，人家的未來就是可以輾壓你」、「學測分數不一定會影響醫術，只要你是在台灣培養出來的，有經過學校+國考雙重把關，醫術都還有品質」、「大學入學是人選系，不是系選人。分數反映熱門而不是資格」、「人家有辦法考上，能準時畢業，能考到證照那就是他的本事」。

繁星 學測 PTT Dcard

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