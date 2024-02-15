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寫作教室／多次練習也沒進步？ 跨越寫作撞牆期

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 呂倩如／撰寫
示意圖／ingimage
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書寫應試類的文章，與平時創作有很大的不同，必須測試速度與程度。尤其高中生要應對國寫不同類型的題目，思考與書寫技巧都是挑戰，但，「我的作文都沒什麼準備」、「反正練習幾次，也沒進步的感覺」，這些話是否在同學之間有點耳熟？如何跨越這種困境？就從建設心態、調整行動開始。

姑且戲稱這些空手上試場的考生是「寫作小白」吧！其實小白不是真的白，畢竟歷經國、高中，多少都有寫作經驗，只是因為過去書寫時較無章無法、等待隨機靈感，事後又未回顧檢討與調整，以致每次書寫總是內心忐忑、「智囊」羞澀，以其心態上的空白而得名。既知病徵，就來對症調整，要明白「先聲奪人」於考試寫作同樣管用，先建立強大的自信，讓「對題目游刃有餘的氣勢」凌駕在「對題目因應無措的恐懼」之上，下筆時自然能擺脫許多限制。　　

寫作自信從哪裡來？同學務必讓自己帶著幾招較有把握的布局、組織文章或煉字造句的方式，即使簡單的基礎功也好，原本那種「看到題目再擠靈感吧」的空茫不安就會被瓦解。從無招到有招，是學習的必經歷程，各種寫作策略都嘗試過，一開始只有仿作的匠氣也無礙，摸索出自己較容易上手的幾招之後，多加練習至融會貫通，才有機會展現看似無招實則有料的文筆。

實際行動、操作各種寫作策略的過程，或許有人發現自己始終在同一級距，困在同一卡點，此時宜改變原本的練習模式。首先可與同儕相約，分別就知性、情意題型練習，能一同書寫、交換回饋最理想，或者將作品與同學討論，觀察自己表辭能否達意。其次，鼓起勇氣主動與師長討論，相信盲點會更快突破。甚至必要時尋找佳作，以土法煉鋼的仿其結構、或仿其用字遣詞，模擬優秀寫手的創作思維，也可能打開自己不同的書寫模式。

寫作的成長脈絡，是從無招學招，再化招式為看似無招的靈活運用。過往考試已矣，來年學測猶可追，當心態有底氣，以行動跨過撞牆期的備考生，方能真正有兵來將擋、水來土掩的泰然自定。

作文 學測 寫作教室 心態 撞牆期

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