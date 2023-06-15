整理包／112年分科測驗考程出爐 不考國、英、數乙「7科考前劃重點」

112學年度分科測驗在7月12日（三）、7月13日（四）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會，考試時間均為80分鐘。

聯合新聞網從今年學測考題，分析整理分科測驗的7科考前重點，祝考生順利考取理想學校！

Countdown

112分科測驗考程。圖／大考中心

各科重點整理一覽：

112年分科測驗數學只考數甲一科，數乙確定將在114學年回歸加考，以下為考生們整理出今年學測數學A、B科的考題重點。

數學A難度較去年平易近人、著重圖像思考，數學B則是增加獨有範圍比分，考生可以此推測與熟悉出題方向，事半功倍拿高分。

示意圖／Ingimage

數A未出現需複雜計算的問題，側重圖像思考，擅長空間概念或平面幾何的考生相對占優勢。考題扣緊時事，例如第8題提到遊戲中獎機率；生活情境題，則是融入例如手搖飲售價、調薪、計算機等，情境素養導向題目仍不變。

考生普遍認為數B比去年難、題幹長，不過若靜下心來細心解題，題目還算好理解。而這次除了有跨物理領域考題，「只有數B有，數A沒有的概念」也都有考出來，例如「圓錐曲線」、「座標」、「單點透視」等主題，整體而言鑑別度高，計算上較為繁雜、也比較繞。

物理試題為鼓勵學生，較偏向基本題型，量子現象較少出現，也幾乎無電磁學試題。時事部分緊扣新冠肺炎額溫和負壓議題，同時結合燃煤減量、氣候變遷，融合熱傳播、壓力與氣流、水力發電等概念，體現跨領域、跨學科的精神。

化學時事出現諾貝爾化學獎，考其點擊反應、抗藥性與有機物概念，另外如黎巴嫩貝魯特港爆炸事件、乳酪製程科學知識也有入題。考題同時側重實驗素養，運用雙氧水分解反應和硫粉特性，加上取代置換的氧化還原觀念，組合實驗設計和裝置意圖，具備創意。

生物今年除基本觀念理解外，著重閱讀理解、圖表分析、邏輯推理，如瘋狗浪、病毒生物分類、石油變遷等皆入題。有教師指出，部分內容涉及選修生物課程，包括生物多樣性、族群遺傳學、連鎖概念，都有出現在考題選項當中。

公民時事貼近生活，例如疫苗地圖、數位身分證換證、萊豬進口的立法程序等議題皆入題。去年法律經濟比較少，今年卻大翻轉，法律跟經濟非常多，尤其是經濟，反而是政治如政府體制、選舉、人民參政反而沒入題；另外，原住民、社會安全也是近年考點，社會正義、基本人權、隱私權都是重點。

歷史單科選擇題共計16題，台灣史、東亞史和世界史分布平均，其中和地理、公民合科的試題則有5題，可見試題多樣性和對考生整合能力的要求。整體一樣「略古詳今」，史料判讀多、閱讀量大，透過文句加以推理解答，重視文意理解，強調閱讀素養。

地理試題最大亮點，在於混合題需自行設計統計地圖，判讀各式地圖也一直是地理考科核心能力。闈內教師指出，今年試題依然程序往年傳統圖表題豐富，共計12題需要判讀圖表才能作答，約占據地理題總數54%，而今年則完全未考中國地理，考生未來準備要多留意。