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112分科測驗／數學甲考前三階段衝刺 必考重點章節報你知

聯合新聞網／ 力宇教育／林岳老師
112年分科測驗即將登場。記者李成蔭／攝影
112年分科測驗即將登場。記者李成蔭／攝影

同學們面臨108課綱分科測驗數學甲當然是超級重要的科目，最後衝刺一定要掌握底下幾個準備的方向：

(一)第五六冊優先熟讀，必命題章節

❶高中課程佔一冊的極限、微分、積分等這三個章節每年一定命題，加上又是自然組同學生大學後幾乎必備的基本知識，不論在高中數學中的比重或大學課程所產生的延伸應用，一定得用力用心準備到好！

❷另一冊亦有三個章節：分布與統計、複數方程、圓錐曲線，一大半也是從舊教材一到四冊的範圍調整到高三的課程，由於不在學測範圍，所以僅能在數學甲考試出題，因此請把這三章節在考前再好好讀一輪。

(二)再念一到四冊重要章節

依照歷年大考的命題方向，剩下一半的題分應該優先會從下列單元出題，如多項式、排列組合機率、三角比~三角函數、指數對數、平面向量、空間平面、矩陣⋯⋯ 這幾個單元一定是得準備好的，在最後階段應該將所有單元循序漸進的複習完成。

(三)考前衝刺注意輕重緩急

❶優先念較弱單元：可短時間由課本範例下手，先搶基本分，再準備重要單元及主題，至少好好練過兩循環，其餘單元就順順的唸過即可。

❷維持好做題手感：每天抽出1小時左右的時間，仿效真實的情境練習一份模擬卷，特別加強非選試題的練習，考後做好錯題訂正，弄懂解題要訣，持續到考前必能進步！

❸適當運動可抒壓：在衝刺的階段，穩定每天生活作息，利用時間做做運動，花個半小時跑個幾圈操場或進行比較緩和的運動，還可以舒緩壓力，記得避免激烈的活動以減少各種意外的發生。

最後祝各位考生～會的都做對！不會的都猜對！萬試順利！快樂上大學！

112分科測驗 分科測驗 108課綱 數學 數甲

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