112分科測驗／不考數乙！數甲重點一次看 學測數A「這主題」連考兩年

112學年度分科測驗在7月12日（三）與7月13日（四）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會，考試時間均為80分鐘。今年分科測驗只考數甲一科，數乙將在114學年才會加考。

以下整理今年學測數學A、B科的考題，數學A難度較去年平易近人、著重圖像思考，數學B則是增加獨有範圍比分，考生可以此推測與熟悉出題方向，事半功倍拿高分。

【數學A】

・學測數A／平面幾何、空間概念佳有優勢 試考生讚有鑑別度「中間偏難」

試考生指出，數A未出現需複雜計算的問題，側重圖像思考，擅長空間概念或平面幾何的考生相對占優勢。考題扣緊時事，例如第8題提到遊戲中獎機率；生活情境題，則是融入例如手搖飲售價、調薪、計算機等，情境素養導向題目仍不變。

學測數A的遊戲中獎機率考題。圖／取自大考中心試題

・學測數A／去年史上最難、今年「苦民所苦」 師指留意1重點

補教點評，數學A是為理組學生設計，代數能力不用特別傑出，幾何觀念和圖形能力「才是決勝關鍵」，今年考題也凸顯這點，約6成題目都是考幾何；108課綱將計算器融入教學，去年、今年都有計算器操作的數學題目，考生可以特別留意。全中教認為，空間題型較多，且不同於過往只需代數計算即可，需要多些空間觀察方好下筆。

學測數A的計算器考題。圖／取自大考中心試題

・學測數A／難題考概念轉圖形能力 數B生若跨考「三分之一題分需自學」

教師團表示，今年數A具備概念跨單元、互相包裝的題目，考生一定要把觀念都讀通，若觀念可彼此融會，應該試題會寫得「很愉快」。數A前半段如單選題等題幹都會給予圖形，但到了多選題、選填題則不再有現成圖形，考驗學生將概念連結、轉換為圖形的能力，建議考生平常可多練習。

【數學B】

・學測數B／數A沒有的章節都考！物理概念入題 考生：比去年難

考生普遍認為數B比去年難，題幹長、計算較複雜，不過若靜下心來細心解題，題目還算好理解。而這次除了有跨物理領域考題，「只有數B有，數A沒有的概念」也都有考出來，例如「圓錐曲線」、「座標」、「單點透視」等主題，整體而言鑑別度高，計算上較為繁雜、也比較繞。

・學測數B／觀念取勝！著重獨有範圍「中間偏易」 試考生指這兩題頗難

闈內教師指出，數B試卷難易度屬中間偏易。但鑑別題如第17題評量學生「排列」概念，試題看似不難，除了需理解題目序列長度的定意外，考生還需思考如何透過有系統地分類，討論以計算連續兩個零出現的次數總和；再者，18至20題則為「單點透視法」混合題，將生活中可見的素描題材情境話，題目需有耐心讀完並理解方能作答。

學測數B單點透視試題。圖／取自大考中心

【閱讀數學】

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