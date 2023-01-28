閱讀數學／怎又要安太歲？6種犯太歲好神準 背後原理數學竟一解就通

隨著農曆新年的到來，各大廟宇也都貼出了安太歲的相關資訊。只是想要查查自己需不需要安太歲，結果Google搜尋結果卻跑出「4生肖犯太歲」、「5生肖破財血災」、「這6生肖注意」。一個安太歲，各自表述，究竟是怎麼回事呢？

早期我們聽到的「犯太歲」，指的只有當年生肖的人。今年是兔年，屬兔的人就犯太歲，再簡單不過。漸漸地「沖太歲」也被引入，指的是跟當年生肖差6年──今年屬雞的人運勢會有大幅度的波動。接著，愈來愈多命理師提到當年生肖-3年的「刑太歲」和+3年的「破太歲」。他們說這兩個生肖的人會面臨破財、傷殘等無妄之災。今年分別是屬鼠和屬馬的人。

最後是「害太歲」，是當年生肖+1年的人。屬龍的人需要提防小人、謹慎交友。最後是「合太歲」，是當年生肖+7年的生肖。什麼？竟然還有？別擔心，這是一個代表運勢旺的太歲。屬狗的人會在今年衝刺事業，迅速發展。以上就是幾個常會聽到的太歲，除了「有夠多」以外，我們還發現了一些端倪。

按照上面說的，每年都有5個生肖運勢不順，佔比高達四成。其中，馬年出生的朋友們不只今年得安太歲，後年、大後年都得安。4年內需要安3次，都要讓人怨嘆人生在世多災多難了。

不過，如果扣除掉比較少人在看的害太歲，「犯、沖、刑、破」每3年就會輪到其中一個。換句話說，每個人在年紀為3的倍數時，就會需要安太歲。剛好對應到12歲小學畢業即將進入國中、15歲國三會考生上高一，18歲高三學測進入大學，還有24歲碩士畢業，進入職場。可以看見，這些3的倍數年都是「新舊環境之間的過渡期」，適應途中必然會有磨合與衝突，這或許正是人們覺得太歲很準的原因吧。

本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成