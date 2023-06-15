112分科測驗／自然科重點整理讀懂圖表 學測考氣候變遷、諾貝爾化學獎再入題

111學年度分科測驗在7月12日（三）、7月13日（四）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會，考試時間均為80分鐘。

以下整理自然三科的今年學測的考題，以利推測與熟悉出題方向，協助考生事半功倍拿高分。

【物理科】

今年物理試題為鼓勵學生，較偏向基本題型，量子現象較少出現，也幾乎無電磁學試題。時事部分緊扣新冠肺炎額溫和負壓議題，同時結合燃煤減量、氣候變遷，融合熱傳播、壓力與氣流、水力發電等概念，體現跨領域、跨學科的精神。

【化學科】

化學時事出現諾貝爾化學獎，考其點擊反應、抗藥性與有機物概念，另外如黎巴嫩貝魯特港爆炸事件、乳酪製程科學知識也有入題。考題同時側重實驗素養，運用雙氧水分解反應和硫粉特性，加上取代置換的氧化還原觀念，組合實驗設計和裝置意圖，具備創意。

【生物科】

生物今年除基本觀念理解外，著重閱讀理解、圖表分析、邏輯推理，如瘋狗浪、病毒生物分類、石油變遷等皆入題。有教師指出，部分內容涉及選修生物課程，包括生物多樣性、族群遺傳學、連鎖概念，都有出現在考題選項當中。

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