112分科測驗／化學科掌握基本題這樣複習 重點章節、實驗題型一次看

下個月即將登場的分科測驗，化學科命題模式已經成熟，可想見題目難度不會落差太大，同學只須把該讀的內容讀到好即能穩健得分。將知識與能力整合運用於生活情境與學術探究情境的素養導向命題仍是主要命題模式，單章已精熟的同學，可把複習著重在跨章節甚至跨科目的比較與整合。

把握基礎題

在這邊向各位同學一再地提醒，分科測驗會有基本題，也就是只要掌握基本觀念即可解題。如果是目前自認已經準備充分的同學，這時切記不要「走火入魔」去鑽研艱深的題型，而是基礎觀念的紮實或是章節間、甚至科目間知識點的連結，對成績是比較有幫助的；但如果是目前自認準備不充分，甚至是原本沒有意料到自己會考分科測驗的「分科戰士」族群，也不要像個無頭蒼蠅一般自亂陣腳，好好研讀各章節知識點的內容並熟悉例題，可能會有意外的收穫。

讀書方向為「少記憶、多推理」

從111年的分科測驗試題可見，單純記憶性的題目比重有非常明顯的下滑，取而代之的是將解題資訊標於題幹，同學需要藉題幹資訊了解題目意思並解出答案的題型，所以當同學在做題、複習時，應從「我從這裡發現我還少背了甚麼」的思維轉換為「這個觀念/題目背後的意義與思路是甚麼」，會很有幫助。例如111年分科測驗的5.-6.題，即是考得非常活潑，並非記憶的題型。

※需要注意的章節：「溶液的性質」、「化學鍵結」、「化學反應速率」、「化學平衡」、「酸鹼鹽的平衡」、「氧化還原與電化學」、「有機化合物」。

圖表問題依然無與倫比地重要

圖表的判讀與推理在現今升大學的考題已經重要到無可附加的地步，甚至可以說「就算書讀得再多，只要不會判讀圖表，則在大考必定處於弱勢」的程度，所以在最後的複習階段，麻煩多著重於含有圖表題目的練習，而非題目字數少的題型，是比較有幫助的複習方式。

實驗須熟讀 細節須注意

111年的試題中，實驗的問題亦有入題，但並非傳統的直接將課綱實驗照考出來的題型，而是去測驗考生對於化學實驗的熟悉度，不僅是實驗目的，實驗中出現的藥品、反應、器材都必須熟知，尤其是問題與討論，皆須熟讀。

與實驗相關的考題不但比率高，且可能會出現大量在課本沒看過的探究實作題，但同學看到不必驚慌，題目的背後必定會是基礎的化學觀念，例如111年分科測驗從「硫酸根離子濃度的檢測方法」來考可能是造成誤差的原因，建議同學從實驗手冊了解每個實驗步驟與細節，即可順利破題。

※前五名需要注意的課綱實驗：「測量反應熱」、「理想溶液與非理想溶液」、「酸鹼滴定」、「鐵離子與草酸根形成的錯合物」、「醇、醛及酮的性質」。