112分科測驗衝刺／地理重要圖表練到可「畫出來」 加強GIS、能源議題

大學分科測驗7月12日、13日登場，聯合新聞網6月26日起一連七天推出「分科測驗衝刺」系列專題報導，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，助考生高分上榜。

分科測驗地理科最後衝刺，課本重要的圖表要練習到可以「畫出來」的程度。例如：微笑曲線、人口轉型、統計圖表等。

特別需要加強選修地理的GIS、能源、災害等議題，容易出整合型的題組題，會跨冊、跨章節到高一、高二的必修地理；地理工具如衛星影像、等高線、（GIS）地理資訊系統，每年都有命題，其中衛星影像難度高，建議多作影像和google map的對照來練習。

補教老師李威立指出，指考地理科從2002年實施，考生對傳統的單選題、單選式多重選擇題、簡答題或作圖題，應不至於太陌生。題型部分，要特別強化簡答題會出現幾題長敍述、並且有限定字數的問題，或是表格式的簡答讓考生可以填答。

他說，作圖題有機會出現，但應該不至於每年都有。最後衝刺時，課本重要的圖表要練習到可以「畫出來」的程度。例如：微笑曲線、人口轉型、統計圖表等。

李威立表示，地理科的重要命題考點包括：季風氣候、溫帶地中海型氣候、乾燥氣候、崩壞地形、河流地形、海岸地形、GIS、投影法、經緯線、比例尺、人口轉型、推拉理論、殖民地式經濟、農牧業、高科技知識產業等。

「特別需要加強選修地理的GIS、能源、災害等議題」，李威立說，較容易從這些議題出整合型的題組題，會跨冊、跨章節到高一、高二的必修地理部分，也是最容易結合時事新聞、生活入題，考生務必強化自己關注生活及社會的能力，並且練習從不同角度看待相同的地理議題。

板橋高中地理科教師張淑惠表示，情境和地理基本概念的關係會轉成兩種型式，一是利用情境考「地理基本概念」，會轉成選擇題選項；另一為題幹用地理基本概念，但選項是合乎哪個情境轉成題目。

張淑惠說，地理基本概念務必要掌握清楚，如聚集經濟、國際分工、空間分工鏈、都市機能、都市成長、都市更新、產品規格化、知識經濟等。地理基本概念除了新加的「世界體系、全球化」的學習內容外，多數仍可以參考99必修地理課綱的主要概念。即使是「探究試題」，也會是利用情境回扣地理基本概念，例如「以下何者推理比較合理？」的布題方式。

張淑惠說，地理視野的區域以議題或問題作情境，所以多為時事、議題命題，如蘇格蘭脫英、新冠肺炎、短鏈革命、俄烏戰爭、中美貿易戰、台灣晶片廠到美國亞利桑納州生產、土耳其大地震、氣候變遷等。從第二冊世界體系後的各洲或區域的學習，除了掌握區域的特色，也需要結合第一冊和第二冊的「地理基本概念」，包括專有名詞的定義、示意圖連同座標的繪製。

再者，張淑惠提醒考生，區域的特色或重要的地理界線，如山脈、河流、經緯線、海域等，周邊洋流系統，特別是緯度帶，這可進一步判斷行星風系，再判斷氣候，考生多數不會注意各洲、區域的經緯度，包括赤道、南北回歸線、30度、60度等，要多加留意。

「社會環境議題」和「空間資訊科技」在高三的課程，張淑惠提醒考生，務必掌握這兩門課程的專有名詞定義、原理原則等，也一定要套用實例。社會環境議題的實例多與第一冊、第二冊有關；空間資訊科技和第一冊的地圖、地理資訊系統相關，這兩門課程要留意的是TEK傳統生態知識，其相關的介紹和實例，如何結合地理資訊，都是要注意的。空間資訊科技最容易混淆的是 VGI、PPGIS、LBS、對抗性地圖等。

張淑惠說，近年新型的混合題型包括左側勾選適合的地理概念，右側書寫判斷依據，記得一定要看清楚子題要考生作的「動作」動詞，如勾選、繪出連結線、箭頭等，甚至是一些指示語或示範，一定要看清楚。考生複習相關重要的地理概念，請多練習自己繪圖、手寫文字等。

「地理技能一直是命題的重點。」張淑惠表示，地理工具如衛星影像、等高線、（GIS）地理資訊系統，每年都有命題，其中衛星影像難度高，建議多作影像和Google map的對照來練習，如高鐵站附近、農地、重劃區、河口等；地形或文化景觀（特別是農牧業）的照片，一定要多看課本，看到即想出這是什麼？這在哪裡？為什麼在這裡？如何形成？等自問自答，因為大考中心有各出版社課本、參考書、試卷的比對系統。他們會確認所有學生都會看過這樣的地形，所以在考題中就不會放照片或過多的提示，而這樣的彩色照片在複習講義或是考題中未必會出現，景觀一定要參照課本，考生請再看課本複習。