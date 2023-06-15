112分科測驗／社會科時事重點整理 從學測分析考題趨勢、考古題模擬練習

112學年度分科測驗在7月12日（三）與7月13日（四）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會。考試時間均為80分鐘，以下整理社會三科的時事話題與考題趨勢，協助考生事半功倍拿高分。

▌1.公民：

・學測社會／時事緊扣萊豬、疫苗 考生讚簡單：多不到一小時就交卷

公民科時事貼近生活，例如疫苗地圖、數位身分證換證、萊豬進口的立法程序等議題皆入題，整體屬中偏易。去年法律經濟比較少，今年卻大翻轉，法律跟經濟非常多，尤其是經濟，反而是政治如政府體制、選舉、人民參政反而沒入題；另外，原住民、社會安全也是近年考點，社會正義、基本人權、隱私權都是重點。

【公民時事題】

・公民時事題／經濟成長下修「GDP拚保2、CPI衝破2」 這些數字怎影響人民？

由於出口不振、民間投資縮手、民間消費也轉弱，主計總處下修今年全年經濟成長率至2.12%，勉強「保2」，為近八年新低。反映通膨狀況的消費者物價指數（CPI）增速則「衝破2」；主計總處昨日也上修今年CPI年增率到2.16%...

禁菸示意圖。圖／Ingimage

・公民時事題／抽電子煙、販賣都違法 新菸防法上路...政府如何解決外部成本？

菸害防制法已於今年在立法院三讀通過修法，未來新法上路後，將全面禁止電子煙等「類菸品」製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，違者最高可處罰5000萬元罰鍰...

・公民時事題／陳建仁出任新閣揆宣誓 雙首長制如何對總統、立院負責？

蔡英文總統今天上午主持「新任行政院院長、總統府秘書長、行政院副院長及政務首長等人員宣誓典禮」。宣誓儀式開始後，蔡總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由行政院長陳建仁帶領宣讀誓詞...

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【國際小學堂】

・國際小學堂／14.2億數字背後 印度能享人口紅利？

根據聯合國估計，印度人口四月底已超車中國大陸，以約十四億兩千五百萬的數字躍居全球之冠。但人口多也有相應的問題，印度總理莫迪數年前就對國內「爆炸性成長」的人口表示擔憂，呼籲人民謹慎思考人口暴增可能帶來的影響...

印度已成為全球人口最多的國家，對交通設施帶來巨大壓力。圖／法新社

・國際小學堂／保護3成海洋 公海條約能落實嗎

聯合國在歷經超過十年協商後，四日達成首項保護全球海洋的歷史性協議「公海條約」，將全球三成海洋納入保護範圍，預計投入更多經費保育海洋生物，並制定深海採礦新規則...

・國際小學堂／氣候變遷議程 8大必知術語

每年一度的氣候峰會已成為世界各國領導人討論氣候變遷議題的重要場合，隨著會議舉行多年，也出現不少專業術語。看懂這些術語，對於掌握氣候議題就能更快進入狀況...

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【公民重點筆記】

收錄公民科重要概念與筆記整理，列出高一的政治參與、法律常識、高二的契約自由、供需法則等重點。

▌2.歷史：

112年分科測驗即將登場。圖／本報資料照片

・學測社會／時事緊扣萊豬、疫苗 考生讚簡單：多不到一小時就交卷

歷史科單科選擇題共計16題，若不提歷史考察與跨主題試題，台灣史、東亞史和世界史分布平均，其中和地理、公民合科的試題則有5題，可見試題多樣性和對考生整合能力的要求。整體一樣「略古詳今」，史料判讀多、閱讀量大，透過文句加以推理解答，重視文意理解，強調閱讀素養。

【歷史重點筆記】

收錄歷史科重要章節筆記，詳列台灣歷史時間軸及族群、經濟文化與衝突。

▌3.地理：

112年分科測驗即將登場。示意圖。本報資料照片

・學測社會／鑑別度高！地理設計地圖成「最大亮點」 仍見跨科整合題

地理科試題最大亮點，在於混合題需自行設計統計地圖，判讀各式地圖也一直是地理考科核心能力。闈內教師指出，今年試題依然程序往年傳統圖表題豐富，共計12題需要判讀圖表才能作答，約占據地理題總數54%，而今年則完全未考中國地理，考生未來準備要多留意。

【地理重點筆記】

收錄地理科重要章節筆記，列出世界地形、氣候、人口與環境等重點。