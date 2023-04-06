112會考社會／關鍵時事素養大補帖 掌握出題趨勢與考古題模擬出題

112會考將於5月20日（六）、21日（日）舉行，社會考科首日登場，考試時間8:30-9:40，共70分鐘。聯合新聞網除了推出會考衝刺系列報導，指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅外，也整理時事話題，協助考生事半功倍拿高分。

112會考時程。圖／翻攝自國中教育會考網站

● 時事大補帖

收錄新聞故事增進閱讀能力與時事敏銳度，內容涵蓋環保、人物故事等，及國際焦點如俄烏戰爭和經貿議題。

・好讀周報／禽流感襲捲全球引蛋荒 養雞問題浮上檯面

新聞故事：全球遭逢雞蛋危機，從美國、英國、紐西蘭、日本到台灣，鮮少國家的禽鳥不受這波禽流感影響。這波蛋荒凸顯雞蛋產業的脆弱性，高度集約雞舍的議題再次浮上檯面...

・好讀周報／俄烏戰事影響能源價格暴漲 歐洲出招拚節能

新聞故事：歐洲國家長年仰賴俄羅斯供應天然氣，如今受到烏克蘭戰事的國際制裁和俄國機械零件故障送修等因素影響，俄國政府決定減量供應、甚至中斷輸往歐洲的天然氣總量，導致能源價格受到供給減少和通貨膨脹等要素影響而暴漲...

・好讀周報／魯凱族戴頭飾有講究 百合花不能隨便戴

新聞故事：魯凱族自古便有戴頭飾習俗，百合花、羽毛、蝴蝶結、五節芒草等都能作為頭飾的裝飾，每個配戴飾品都有特別意義。百合花是魯凱族族花，對男、女來說意義非凡，佩戴百合花更需經過儀式榮耀...

屏東霧台鄉部落街道旁有各種百合花相關圖騰。記者劉星君／攝影

掃描近期公民時事像是新閣揆就任、通貨膨脹等，分析命題趨勢與歷年考古題模擬出題，考生可以試著答題測驗看看。

・公民時事題／陳建仁出任新閣揆 雙首長制如何對總統、立院負責？

蔡英文總統主持「新任行政院院長、總統府秘書長、行政院副院長及政務首長等人員宣誓典禮」。宣誓儀式開始，蔡總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，由行政院長陳建仁帶領宣讀誓詞...

・公民時事題／拒電子煙 新菸防法上路...政府如何解決外部成本？

台灣已有7.9萬名國中生、高中生抽電子煙，菸害防制法已於今年在立法院三讀通過修法，將全面禁止電子煙等「類菸品」製造、輸入、販賣及使用，違者最高可處罰5000萬元罰鍰...

禁菸示意圖。圖／Ingimage

・公民時事題／9月物價指數 連14月超越通膨警戒線

主計總處公布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.75%，不僅回升，且連14個月超過2%通膨警戒線。官員說，颱風農損、新台幣貶值造成輸入性通膨未趨緩，是CPI增速升高二大原因...

關注國際時事動態，俄烏戰爭延燒、英國女王駕崩、氣候變遷等議題，詳細解析事件所帶來的周邊效應。

・國際小學堂／豹二戰車援烏 德俄二戰恩怨再起

俄羅斯二月二日慶祝二戰史達林格勒戰役勝利八十周年，現名伏爾加格勒的這個戰略重鎮當天特別改回舊名史達林格勒，總統普亭前往當地宣揚二戰光榮歷史...

美英等國早敦促德國提供豹二式主力戰車援烏，但德國總理蕭茲一直猶豫不決。圖／法新社

・國際小學堂／王冠之下 英國君王有何權力？

英國女王伊麗莎白二世八日駕崩，她是英國史上在位最久的君王，也是備受英國民眾喜愛且尊敬的君王。女王的辭世，令全球關注這個君主立憲國家中「君王」的角色...

・國際小學堂／氣候變遷議程 8大必知術語

每年一度的氣候峰會已成為世界各國領導人討論氣候變遷議題的重要場合，隨著會議舉行多年，也出現不少專業術語。看懂這些術語...