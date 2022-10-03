好讀周報／魯凱族戴頭飾有講究 百合花不能隨便戴

文／記者劉星君

魯凱族自古便有戴頭飾習俗，百合花、羽毛、蝴蝶結、五節芒草等都能作為頭飾的裝飾，每個配戴飾品都有特別意義。百合花是魯凱族族花，對男、女來說意義非凡，佩戴百合花更需經過儀式榮耀，屏東縣霧台鄉長、魯凱族民族議會主席杜正吉說，百合花的權利是屬於魯凱族，公所積極向原民會申請「原住民族傳統智慧創作」登記，盼保留珍貴的無形文化資產。

霧台鄉長杜正吉說，百合花只有魯凱族作為民族標記、圖騰，部落耆老曾說，百合花採亮我們的山，百合花讓女孩成為無疤的女人，讓男孩成為真正男人。霧台鄉日前舉辦7個部落佩戴百合花額飾演繹，魯凱族男人用生命、勇氣、智慧才能取得的百合花榮譽記號，百合花對魯凱女性代表守節、重然諾，百合花在各年齡層中有其佩戴百合花的文化禮儀。

●獵到5頭公山豬 才能戴一朵

霧台鄉導覽解說團隊會長劉美英說，百合花是魯凱族的族花，獵人要獵到5頭公山豬，才能配戴一朵百合花。對女性來說，百合花是貞潔，也是榮耀，女人一生持守百合花貞潔。

「文化中使用愈複雜，代表文化愈長久緊密」，原民會魯凱族族群委員蘇吏亞伯．布里旦說，百合花對別的族來說是裝飾品，但對魯凱族而言，不同佩戴、應用，都有意義象徵，哪些場合可以使用都有規範。

配戴百合花要準備木材、宰殺豬肉與小米釀的酒，作為部落傳統領袖貢品。記者劉星君／攝影

●殺豬準備小米酒 當領袖貢品

百合花佩戴儀式是魯凱族女性重要生命禮儀，即將佩戴的少女家人會準備木材，宰殺豬肉，與小米釀的酒，作為部落傳統領袖貢品。男性佩戴百合花在頭頂做插飾，代表善於狩獵的勇士。女性將百合花壓平，貼在前額當作額飾，代表貞潔與榮耀，是魯凱族特有的文化。

●透過儀式才能戴 有專屬歌謠

蘇吏亞伯．布里旦說，百合花額飾（dukipi）一定要透過儀式才有資格佩戴，每個部落形式不同，舉行額飾佩戴儀式，搭配物件、步驟，有的還有專屬歌謠，過程謹慎，不論是傳統領袖、平民，都一定要透過佩戴儀式才能取得佩戴資格，魯凱族的階級制度來說，百合花佩戴是平等的。