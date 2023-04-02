112年會考社會科／圖表看時事 雨林驟減逼近氣候臨界點、物價狂漲庶民好痛苦、地震頻繁緊盯嘉南3斷層

國中教育會考將於5月20、21日登場，全國試務會提醒，寫作測驗若寫簡體字，可能被視為「錯別字」，但閱卷委員不會針對單一錯字扣分，除非錯字多得離譜才會斟酌扣分；多名國文老師指出，比起簡體字，另一種錯別字才是更嚴重的問題。

2023-04-02 08:00