112年會考社會科／圖表看時事 雨林驟減逼近氣候臨界點、物價狂漲庶民好痛苦、地震頻繁緊盯嘉南3斷層
112年會考將於5月20、21日登場，「圖表」成為近年命題趨勢，考驗考生解讀圖表、數據的能力。《聯合新聞網》根據近半年新聞事件，製成資訊圖表，帶領考生看圖、輕鬆搞懂時事。更多「圖表看時事」這裡看。
桃園狒狒之死，開槍的林姓獵人發千字聲明喊冤，指前天加入圍捕的過程「桃園農業局完全知情」，他見情況危急才依六福村獸醫指令開獵槍打狒狒，不過遭到農業局和六福村否認。整起事件疑點重重，誰說謊仍待調查。 （繼續閱讀…）
不少高齡及行動不便者仰賴電動代步器、電動輪椅等，本來僅能行駛於人行道，不少人卻違規開上一般道路。然而，這類被視為醫療器材的代步器上路後，相關單位相互卸責，交通部歸類於「行人」、免掛牌；食藥署則表示，電動代步器行駛於馬路如發生事故，就交由交通部處理，不在醫療管理辦法管轄。且台灣高齡人口增加，電動代步器需求增加，事故傷亡人數也屢屢攀升。 （繼續閱讀…）
微風集團資料庫先前驚傳遭駭，九十萬名會員的個資、發票、訂單與供應商資料全被放上駭客論壇兜售。近年常見企業時常碰上資安危機，其中，最令人害怕的就是駭客的「勒索」。 （繼續閱讀…）
在政府規劃下，全台電動車逐漸普及，目標2030年市區公車全面電動化。然而淡水客運去年十月發生電動公車充電時不明原因自燃，還延燒隔壁另輛電動公車；桃園客運也曾在前年因修車廠充電站起火，一連燒毀七輛電動公車，這些電動公車的起火原因不明，也導致消防人員撲滅有難度。 （繼續閱讀…）
台灣婦產科醫學會預估，二○二二年出生人數將跌破十四萬大關，僅約十三萬八千多人，為台灣光復後最低的一年。不管是世界衛生組織相關統計，或美國中央情報局（CIA）調查，台灣出生率之低，已在世界各國敬陪末座，甚至最後一名。 （繼續閱讀…）
兩岸金廈小三通客運航線受疫情影響停航兩年多，行政院在春節前通過「金馬地區民眾春節交通專案」，開放金馬地區的民眾、陸配專案申請航班，金門、廈門每天一班，雙向可供六一八個座位；馬祖有「南竿—琅歧」及「北竿—黃歧」兩條航線，每周各兩班，雙向可提供五八○個座位 。 （繼續閱讀…）
日本銀行（日本央行）總裁黑田東彥去年底宣布調整日銀殖利率曲線控制計畫，導致日圓急遽升值。市場解讀，日銀已「跨出第一步」，趨勢上日圓將開始反轉，2023年日圓兌美元可望重返一二五大關 。 （繼續閱讀…）
氣象局預報中心副主任陳怡良指出，2022年秋季台灣平均氣溫偏暖，整個秋季，從9月至11月23日止，平均溫度25.7度，比氣候平均值高出0.6度。玉山測站也觀測到設站以來最溫暖的秋季，9月到11月氣候平均值6.07度，但今年9月至今為8.03度，歷史上同期第二名則是2017年的7.67度。 （繼續閱讀…）
中選會公告2022年大選選舉人數，直轄市、縣市長選舉人共1896萬7771人。攸關十八歲公民權的憲法修正案公民複決案投票權人為1923萬9392人。其中，首投族依照內政部先前的推估約76萬人。此次修憲複決公投，須為有效同意票過選舉人總額半數，也就是至少需要961萬9697張有效同意票才算通過。 （繼續閱讀…）
法新社報導，巴西前任總統波索納洛和農業企業關係密切，他掌政期間，亞馬遜雨林每年遭不當砍伐面積，過去十年增75％。目前已有17％的雨林消失，當雨林消失面積達20％至25％時，就會來到氣候臨界點。 （繼續閱讀…）
美國太空總署「阿提米絲一號」火箭於美東時間2022年11月16日凌晨1點47分從佛羅里達州甘迺迪太空中心成功升空。太空船將飛行約二百萬公里，其路徑將比其他為載人飛行而設計的太空船飛得更遠，整個航程約25天半，最終在12月11日濺落於加州外海的太平洋中，成功完成任務。 （繼續閱讀…）
聯合國表示，全球人口在2022年11月15日突破80億人，2030年全球人口將達到約85億人，2050年將達97億人，約2080年代將攀至約104億人高峰，屆時全球人口比現在增加24億人，並維持這個水準直到2100年。即使全球人口創新高，人口成長率每年穩定下滑，已降至不到1%。聯合國預測全球人口將在2080年代攀至高峰，達到約104億人。 （繼續閱讀…）
2022年9月景氣對策信號，分數「斷崖式」暴跌6分降到17分，燈號因此從代表景氣穩定的綠燈掉到代表轉向低迷的黃藍燈，這也是兩年來首見黃藍燈，分數則是2019年3月以來最低。國發會主委龔明鑫表示，2022年底到2023年都是景氣低點，2022年經濟成長率「保三」沒問題，但2023年「保三」是比較大挑戰。 （繼續閱讀…）
九一八台東大震讓花東地區致災，引發學界討論台灣的斷層風險，尤其嘉南地區。氣象局地震測報中心主任陳國昌說，嘉南的活動斷層確實很久沒錯動，累積能量很高，其中有三、四個位在人口稠密區，是氣象局地震監測的重中之重。經本報比對，六甲、觸口、木屐寮等三條斷層，卅年內發生規模六以上地震的機率達二到五成。 （繼續閱讀…）
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，北京來大動作反制，從軍事、外交、經濟等層面全方位對台灣實施制裁，範圍之廣、力道之強，為一九八○年代末期兩岸恢復往來後所僅見。其中，今起連續三天將在台灣周邊的六個區域展開軍事演習，迫近台灣並對台形成包圍封鎖之勢，為一九四九年以來首次。 （繼續閱讀…）
近年來物價飆漲，通膨率創下新高，民眾痛苦指數也不斷攀高，其中又以低所得家庭壓力最大，以2022年5月份的通膨率來看，低所得家庭承受的負擔也大於中高所得民眾。 （繼續閱讀…）
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