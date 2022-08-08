好讀周報／俄烏戰事影響能源價格暴漲 歐洲出招拚節能

文／陳韻涵

歐洲正值炎熱夏季，破紀錄高溫與熱浪頻傳。歐洲國家長年仰賴俄羅斯供應天然氣，如今受到烏克蘭戰事的國際制裁和俄國機械零件故障送修等因素影響，俄國政府決定減量供應、甚至中斷輸往歐洲的天然氣總量，導致能源價格受到供給減少和通貨膨脹等要素影響而暴漲，供應吃緊也讓歐洲國家憂慮今年冬季可能引發能源危機。

為節省能源並盡量儲備過冬所需的燃料，歐洲各國先後宣布實施各項節能政策，並呼籲國民改變用電習慣。除了匈牙利以外，歐盟其餘26國的能源部長7月底已贊成自發性減少15%的冬季能源用量。這項節能目標目前由各國自願響應，但若俄國政府下令完全關閉輸歐天然氣，此目標將具強制效力。

俄國總統府上月26日宣布，俄國輸往歐洲的最大天然氣管線「北溪一號」其中一具渦輪送到加拿大維修，卻遭加拿大制裁而未如期運返，另一具渦輪故障必須停機檢修，因此減量供氣。歐盟指控俄國能源勒索，俄國則稱能源供應短少是維修問題和西方制裁俄國在烏克蘭的軍事行動所致。

歐盟部分國家已開始實施節能規定與措施，同時盡量儲備能源過冬。

●法國／開空調不關門要罰 廣告燈箱分段熄燈

法國能源轉型部長艾格妮斯‧帕尼兒-魯納歇宣布「能源節制」政策，勒令開冷氣或暖氣的店家不得敞開大門，務必把門關好，否則將面臨750歐元（約台幣2.3萬元）的罰款。她受訪時表示，開空調卻不關門，相當於浪費20%的能源，這種行為荒誕至極。

除了空調政策之外，廣告燈箱與照明設備則依人口多寡及當地規範制定熄燈時段，違者罰款，只有機場和火車站例外。政府規定，居民少於80萬人的城鎮在凌晨1點至6點之間，禁止使用照明廣告。居民多於80萬人的城鎮則依據當地廣告法規，多數地區規定凌晨1點須關燈。

歐盟能源部長開會後，同意採取更激烈的措施，希望店家「打烊後盡速熄燈，並系統性的減少照明設備的發光強度」。

法國的能源有70%來自核能，但政府仍設下未來兩年節能10%的目標，並訂下2050年前節能40%的願景。不過，《泰晤士報》報導，法國各部會首長7月底在總統府開會時，多輛部長座車怠速並開冷氣，好讓部長回到車上就能感受到舒適的溫度，招致民眾撻伐「只許州官放火，不許百姓點燈」。

●希臘／翻新國營機構空調 明年節能目標30%

希臘6月推出「調溫行動」，訂定今年節能10%、2023年節能30%的目標，實施辦法包括公共建築的冷氣夏季不可低於攝氏27度、窗戶加裝遮光簾，並鼓勵公私部門的員工下班前，務必將電腦關機。

希臘高度依賴俄國天然氣，占總能源消耗的40%。希臘政府同時推動「能源升級計畫」，編列6.4億歐元（約台幣196億元）經費，革新國營機構的空調系統。

●德國／健身房不供應熱水 汽車限速節省用油

德國政府宣布「8000萬人一起改變能源」的嚴格節能運動，規定古蹟與市政廳等主要建築不再於夜間打燈，公共設施、游泳池、體育館和健身房不供應熱水，公共噴泉關閉，並計畫強制汽車限速以省油。

德國副總理兼經濟部長哈柏克帶頭示範，大砍經濟部的夏季空調經費約40%，並把冷氣運轉溫度從攝氏22度調高至26度。

德國的節能措施由大城市漢諾威帶頭響應，下薩克森邦的市政大樓今年只會在10月1日起至隔年3月31日開暖氣，且室內溫度不會高於攝氏20度，同時禁止使用移動式暖氣設備。

●西班牙／總理帶頭不打領帶 要求遵守氣溫規範

西班牙政府1日起實施節能措施，要求企業、餐廳、博物館與大眾運輸恪守嚴格的室溫規範。西班牙政府的節能計畫規定，夏季最低室溫為攝氏27度，冬季室溫最高則為攝氏19度。

總理桑傑士7月29日以身作則，在記者會上宣布自己不打領帶並要求其他官員照做，減少開冷氣的機會。

西班牙並未如其他歐盟國家高度依賴俄國能源供給，該國能源部長僅同意歐盟減少能源用量約7%到8%。

生態轉型與人口挑戰部長德雷莎‧黎貝拉表示，節能規定將在8日生效，持續到2023年11月。她呼籲國民「聰明使用能源」，強調「節省能源是必要措施」，但政府不會讓國民的生活受到影響。

●愛爾蘭／居家空調設定溫度 降低車速節省燃料

愛爾蘭政府呼籲人們降低行車速度以節省燃料，同時鼓勵民眾安排洗碗機和洗衣機的工作時段以省電。

永續能源署建議國民於冬季時把居家生活區域的空調溫度設定在攝氏20度，走廊設定15度，臥房設定攝氏18度。

電力公司則建議，「別把茶壺裝滿了才燒水，如果只是上班途中想泡咖啡，只需要燒適量的水就好。」

●義大利／原擬規範商業活動 還沒實施就已下台

義大利總理德拉吉7月21日辭職之前，他的聯合政府當月初已研擬國家氣候緊急計畫和嚴格的節能措施，打算關閉各地紀念碑的夜間照明並勒令所有商業活動在晚間7點停止。不過，前述兩項計畫都還沒實施，聯合政府就垮台了。

義大利目前的節能計畫仍維持5月開始執行的項目，包括公共建築的冷氣夏季不得低於攝氏27度，冬天暖氣不得高於攝氏19度，只有醫院除外。

●比利時／高速公路燈光轉暗 部分地區關燈節能

比利時高速公路網的密集度在全球僅次於荷蘭，每晚點燈造就著名的空拍夜景。然而，這種美景隨著節能政策上路而黯然失色，總長1763公里高速公路的燈光亮度要降低以節能、省錢並減少光害。

除了首都布魯塞爾大區因為交通最繁忙，仍維持徹夜燈火通明以外，比利時三大區之一的「瓦隆尼亞區」規定高速公路多數地方，午夜12點30分到凌晨5點30分不得開燈，或只開一半的路燈。

北部荷蘭語區「佛萊明大區」則早在10年前，就推出部分區域關燈措施，每年省下200萬歐元（約新台幣6113萬元）的可觀電費。

俄羅斯北溪天然氣管道。資料來源╱英國廣播公司 製表╱陳韻涵