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婚後不跟父母住…被脅迫會分不到遺產？ 律師直言確實可行：籲別用法律傷害家人

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣示意圖。 聯合報系資料庫
新台幣示意圖。 聯合報系資料庫

兒子與媳婦不想跟父母（公婆）住而搬離，父母就以不給兒子繼承遺產威脅，可以嗎？

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父母在法律上確實可以因為兒女大不孝，就讓他們喪失繼承權，如果只是不聽話，父母可以寫遺囑，讓子女只拿到特留分，或是生前移轉部分財產給孝順的子女...。

但是父母親說話背後的目的是什麼？

是真的要斷絕關係？還是希望彼此相愛？

我覺得彼此相愛才是目的吧！

口頭威脅是手段！

記得：目的不是手段，手段不是目的。當我們被憤怒所掌控，就像透過紙捲成的圓筒向外望，所見的一切都是被侷限的！

打開圓筒，開闊視野；放下情緒，從不同角度、不同思維換位思考。而且最重要的是「多溝通」！

用法律保護自己，而不是用法律傷害家人。保持正面且言行一致，才能有效解決問題背後原因，達到目的，迎接更圓滿的結果，更美好的未來。

溫暖一直都在，用友善溝通的力量，帶給家人更多正能量！

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產 媳婦 遺囑 繼承權

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