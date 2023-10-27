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她帶先生孩子住娘家 公公嗆：不回家住「別想分7千萬遺產」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友公公以遺產威脅她回家住。報系資料照
網友公公以遺產威脅她回家住。報系資料照

結婚後與公婆關係的經營是門學問，有網友抱怨，公公不滿她與先生、小孩住娘家，並揚言若是不帶小孩回公婆家住，以後分遺產分房都沒有她老公的份，遺產總價值超過7000萬，讓她很煩惱。其他網友認為，如果這麼看重錢，就乖乖搬回去，不然就乾脆一刀兩斷，未來公婆後事她也不必處理。

一名網友在「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，住在公婆家裡總是得戰戰兢兢，她相當不習慣，因此目前帶著小孩、全家住在娘家。公婆家成員除了公婆外，還有老公的哥哥及嫂嫂、兩個孩子居住。

然而公公不滿，並嗆出「若是不帶小孩回公婆家住，以後分遺產分房都沒有妳老公的份」，她透露未來遺產包括「透天房2棟市值約7千萬，存簿約2、3百萬現金」，讓她相當苦惱。

其他人則留言「反正他們只要不要在或者的時候分財產，也沒有立遺囑，就不用管他們了，他們死後你老公就是有分，不管他活著時說了什麼」、「遺產也是妳老公的，捨不得就叫老公自己回家孝順，那種只會親情勒索的老人，你覺得住一起或有好日子？」、「錢買不到健康，且萬一中途妳們離婚了，那些遺產妳前夫能不能得到也不干妳的事」。

還有人留言「妳對財產那麼在乎就認命吧，乖乖的聽話，不要我行我素，畢竟錢比什麼東西多重要」、「那就不要回去，乾脆孩子也改姓好了，以後後事也不用回去處理了 是這樣嗎，這樣很好啊」、「志氣一點，沒的分就沒的分，稀罕？」、「想要遺產又要自由不可能，有本事就放棄遺產」。

遺產 財產 結婚

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