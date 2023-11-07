快訊

悲劇…生日禮物裝手榴彈 烏克蘭總司令顧問被炸身亡

韓國瑜避戰移民說熱議 業者：備妥「第二本護照」已是進行式

房產E點靈／台中老宅搶手 卡位危老重建商機前兩大課題要下足功夫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媳婦兒子跟孫都住娘家…公公嗆不回家別想拿「遺產」！律師解惑：還是能爭取特留分

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣示意圖。 聯合報系資料照
新台幣示意圖。 聯合報系資料照

公公可以拿「遺產」當籌碼叫兒子媳婦回家住嗎？

有位太太與先生帶著小孩住在娘家，沒想到這個舉動引起了公公的不滿，公公甚至宣稱「如果你們不回來住，以後遺產就沒有妳先生的份」，公公的遺產包含了兩棟市值大概7千萬的透天厝，以及2、300萬的現金。先生的哥哥一家四口已經住在公公家了，先生的姊姊已婚但沒有一起住，這位太太無法習慣住在公婆家裡戰戰兢兢度日，但也對公公的那番話感到苦惱…（新聞詳連結

疑問1：公公可以這麼做嗎？

用自己的遺產當作籌碼，威脅小兒子一家回來住？說是可以說，但是…

他或許可以在遺囑內將遺產全部留給大兒子或女兒，但小兒子仍能爭取到他的特留分

除非公公決定在生前把遺產花完，讓兩個兒子都拿不到遺產，或是對小兒子使用不孝條款，不然小兒子都還是至少拿得到特留分。

疑問2：媳婦和老公不回家一起住，會構成不孝條件嗎？

如果只是單純不願意搬回家住，但平時有回去探視、定時噓寒問暖，也沒有其他像是重大之虐待或侮辱的大不敬行為，應該很難被認定為不孝（雖然最後是否構成不孝，仍要由法官來認定）。

煩惱：不過這個煩惱是誰要煩惱？真的是媳婦要煩惱的事嗎？

最後的關鍵應該是取決於那位繼承人，也就是老公本人，先生更應該在這件事情做好協調者的角色，畢竟最後會繼承遺產的其實是先生，如果先生想為遺產保留自己的一個位置，就得找出能夠讓雙方都夠開心的解決方案。

威脅的背後：公公可能很生氣，覺得你們離開他了，才會用這樣的方法來表達。

我們可以不認同他的想法，但記得公公的心應該是很愛很愛你們家人，不然為什麼要留房子以及現金給你們？但是如果威脅反而讓兒子、媳婦痛苦，或不回來，是適合的方式嗎？

愛不容易說，更不容易做，相信有愛，就有平安。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產 透天厝 遺囑 媳婦 特留分

延伸閱讀

他想買「大陸跌倒股」 網籲看空鴻海（2317）！他曝：去中心化最會漲

00929「這件事」好誇張150天就達成！ 她：投資ETF獲利不難買在高點也別怕

00878配息0.35元想月領一萬股息需存多少？ 他：不用100張！

鴻海（2317）是否能長期投資？ 資深股民勸：短中長期都不適合…等8字頭慢慢接

相關新聞

媳婦兒子跟孫都住娘家…公公嗆不回家別想拿「遺產」！律師解惑：還是能爭取特留分

有位太太與先生帶著小孩住在娘家，沒想到這個舉動引起了公公的不滿，公公甚至宣稱「如果你們不回來住，以後遺產就沒有妳先生的份」...

哈佛商業評論推薦必讀AI趨勢 從打造軟體、產生商業構想、再到撰寫行銷文案

2022年11月底，OpenAI發布ChatGPT。這是一款功能強大的新型聊天機器人，使用更新版的人工智慧系統，能以通俗易懂的語言和人溝通…

台商遺產繼承鬧糾紛！《民法典》讓婆媳關係現原形、「第一順序繼承人」是關鍵

由於兩岸交流日漸頻繁，台灣人民於中國大陸發展的人數也隨之增加，其中部分台灣人民與大陸當地人民結婚或在大陸置產，…

民眾想務實退休卻大漏財！百大良醫、家醫科醫師揭「自費醫療」不必要、CP值極低

在上上期的專欄中，筆者曾建議想要務實退休的民眾，在退休後極易「大漏財」的項目—重大醫療費用上，最好都要有「對任何自費項目…

從幫二線主持人代筆…看每個「懷才不遇」：很多時候是有原因的！

每次只要採訪那位先生，我都會覺得天上的烏雲向我靠近。因為他整個人都充滿了負面能量，接觸他太久，渾身烏煙瘴氣。

職場後輩喊說出國念書…空有想法卻不見動作！ 她：要就下定決心

「人生在世，不會有空閒的那一天。如果真心想出國唸書，就下定決心吧。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。