比利時季軍創隊史最佳戰績 英超一二軍的殘酷差距

比利時奪下本屆世足賽季軍。 美聯社 2018年世界盃的倒數第二場賽事季軍戰，由曾在小組賽階段交手過的比利時與英格蘭上演本屆世界盃唯一的「二度對決」。被戲稱為「英超一軍」與「英超二軍」的這組對決兩次都由比利時零封對手獲勝，歐洲紅魔這一批黃金世代超越前輩在1986年的殿軍成績，收下了國家隊史上最好成績的季軍，七場比賽共攻進16球，穩居32支球隊之最，也讓他們著實足以帶著豐碩的成果昂首回家。英格蘭解決不了運動戰破門乏力、前場組織配合生疏、年輕球員進攻時欠缺自信與勇氣的這些老問題，雖然也締造了四強的好成績，但想要成為歐洲的一流豪門仍需要痛下苦功地提升各項環節訓練。

本場比賽比利時與四強賽的352不同，再度排出343的陣型強調進攻，英格蘭則維持一路走下來的352陣型。兩邊都作出一些人員調整，但場面與過往為回饋球迷而大打對攻的季軍戰並不相同，兩邊都還是比較保守地希望穩穩拿下勝利。但比利時把握開賽的第一波進攻就取得領先，中場反擊打了英格蘭回防的措手不及。在四強賽中因累積黃牌被禁賽，本場回歸先發的梅烏涅爾（Thomas Meunier）殺入禁區鏟射進球。他是本屆世界盃參與進球最多的後衛（1進球2助攻），這顆開賽216秒的進球也是比利時世界盃史上最快進球與英格蘭的最快失球。梅烏涅爾也成為本屆比利時隊中第10位能夠進球的球員，追平了歷史紀錄的法國與義大利。

中場階段邵斯蓋特（Gareth Southgate）直接撤下本屆大賽表現飽受批評的曼城前鋒史特林（Rahim Sterling），讓兩位年輕代表國家未來的小將林加德（Jese Lingard）與拉舒福特（Marcus Rashford）上場，英格蘭的進攻也變得有起色。然則從16強賽階段起除了對瑞典一役，這批球員一方面在組成上欠缺能夠組織進攻的核心指揮官，大夥在場上明顯自信不足、綁手綁腳，不敢嘗試一對一的突破與較為大膽的傳球、遠射，雖然數據上傳球次數多、準確率也高，卻也只是德國／西班牙式的無效傳控，比賽中時常看見前場球員需要轉身停住腳下傳球後再度回傳，沒有更具威脅的過頂球與直塞能讓他們跑起來，絲毫沒有顯現年輕有速度的優勢。全隊最有威脅的隊長凱恩（Harry Kane）不斷回撤中場擔任組織者，但他傳球也欠缺創造力，反而顯得自廢武功。英格蘭的運動戰始終打得十分糟糕，中前場這些具有天賦、在英超內也有不少佳作的球員完全失去在俱樂部的應有水準，或許主帥更需要做的是精神上的重新教育與武裝。相比四年前分在死亡之組墊底飲恨出局，今年難得分到了相對好踢多的半區，在定位球戰術的演練上也成功地讓數位本來不被重視的小將馬奎爾（Harry Maguire）、特里皮耶（Kevin Tripier）踢出身價、更在苦練下突破了PK魔咒，但前場的無力讓他們無法抵達更高的境界確是十分可惜，只能期待在兩年後的歐國盃更有成長。

相對於英格蘭最欠缺，卻剛好是比利時最強的一環，就是進攻線上的球星水準、配合默契與勇氣。3:2大逆轉日本一役顯現出比利時全力拚進攻時的手段與氣勢多麼豐富與強悍，英格蘭始終未在落後時放膽一搏。表現堪稱本屆大賽最優秀指揮官、傳球功夫爐火純青的德布勞內（Kevin De Bruyne）與大賽統計的過人王阿扎爾（Eden Hazard）也正好是英格蘭陣中最缺乏的球員類型，兩人在82分鐘鎖定勝局的精采配合正是準確把握對方中後衛身材高大但轉身速度慢的弱點。整場來看英格蘭不是不認真拚戰，但心態不正確的慢悠悠反擊，以及機會來臨時把握不住的稚嫩：上半場凱恩踢飛史特林難得的一次助攻、下半場迪亞（Eric Dier）的單刀挑門不進，被年齡與賽場經驗都更為成熟的比利時黃金一代給完全壓制也在情理之中。特別值得注意的一組對決，是先前比賽中爭頂無往不利的馬奎爾面對看守他的曼城鐵漢隊長孔帕尼（Vincent Kompany）討不到什麼便宜，進攻威脅被遏止不少。畢竟孔帕尼在英超的空戰經驗是艱苦磨練過來的，這組較量也正顯現出英超一、二軍的殘酷差距────英格蘭本土的明星隊無奈敗給了自家聯賽培養出來的外援明星隊。