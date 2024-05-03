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美4月就業數據弱！美股3大指數齊揚 台積電ADR強漲逾3％

日圓一度升至151大關 美元因就業數不佳走貶

中央社／ 東京3日專電
美國紐約外匯市場日圓升值，一度達一美元兌換151日圓，是4月10日以來日圓升值的高點。路透
美國紐約外匯市場日圓升值，一度達一美元兌換151日圓，是4月10日以來日圓升值的高點。路透

今天美國紐約外匯市場日圓升值，一度達一美元兌換151日圓，是4月10日以來日圓升值的高點，可能是受到美國官方今天公布4月非農就業數據，新增人數遠低於市場預期的影響。

日本經濟新聞報導，紐約外匯市場今天日圓升值，升至一美元兌151日圓大關。美國勞工部今天公布數據顯示，4月非農就業新增17.5 萬人，遠低於市場預期的23.8萬人。市場人士研判，美國聯邦準備理事會可能早日降息，美日利差將縮小，因此出現拋售美元的情況。

日圓今天在亞洲匯市交易大約在一美元兌153日圓左右。一般認為，日本政府與日銀（央行）於日本時間2日凌晨似乎干預匯市買進日圓，導致日圓有升值情形。

日本共同社2日報導，市場相關人士基於日本央行統計數據推算的結果研判，日本政府和日銀（央行）可能在2日凌晨透過買進日圓出售美元，對匯市進行了3兆日圓（約新台幣6444億元）規模的干預。

據分析，日本政府和日銀4月29日可能也實施了5兆日圓（約新台幣1兆元）規模的干預。

日本財務省預定5月31日公布，4月26日至5月29日實施的干預總額。

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