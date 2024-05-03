高盛：加碼美股、減碼美債 金價年底上看2700美元

高盛研究團隊表示，美國通膨頑強，聯準會（Fed）近期降息無望，已加重美債殖利率上升壓力，因此總經環境對股市「變得較不友善」，但只要經濟沒衰退，美股後市仍看多。

MarketWatch報導，高盛全球機會資產配置（GOAL）團隊3日發布研究報告，「大致看好」美股後市。因此，GOAL團隊對3個月和12個月後的美股展望維持「加碼」評等，但對美債則建議「減碼」。

高盛GOAL團隊指出，利潤率仍高、大致強健的資產負債表，加上企業透過實施庫藏股等方式把更多現金回饋給股東，都提高股票的吸引力。

該團隊寫道：「儘管債券殖利率攀升減損了股票估值擴張的潛力，我們仍認為企業有資產負債表再槓桿化（releveraging）的潛力，那可能支持股票相對於債券的投資吸引力。」

高盛團隊建議投資分散化，布局「防禦型股票、優質股和物超所值的成長股」。

2招因應區間震盪、時漲時跌的市況

不過，他們也警告，除非通膨恢復下滑走勢導致債市震盪趨緩，否則股市波動率可能居高不下。

高盛團隊指出，原本市場寄望於Fed降息為美股漲勢推波助瀾，但如今「來自鬆綁貨幣政策的支持減少了，承擔風險的胃口就有賴成長提供更多支撐」。他們寫道：「美債殖利率上揚，使成長支持風險胃納所需的最低預期回報率（hurdle rate）提高。倘若強勁的成長伴隨著更頑強的通膨數據，殖利率攀升將進一步提高那種門檻回報率--這指向市場將更局限於區間震盪、漲跌起伏不定。」

投資人應如何因應這種市況？高盛提供兩點建議： 一、為了降低最近股/債關聯性升高給投資組合帶來的風險，高盛建議以三個月為期，調整目前配置過高的現金比重。如果美股大幅修正，高盛預估，貨幣市場基金9兆美元的資產中會有一些流入股市。 二、高盛建議「加碼」大宗商品，因為有助於分散地緣政治以及市況過熱風險。庫存低、供應不足和「逆價差」（現貨價高於遠期期貨價），應會進一步支撐商品行情。

高盛認為，原油期貨價格最近拉回，提供「進場機會」。同理，金價最近隨地緣政治緊張情勢可望降溫而回軟，但GOAL團隊預期年底前金價上看每英兩2,700美元，由央行買盤和中國大陸需求兩大力量驅動。

高盛尤其看漲銅價，12個月目標價位訂在每公噸12,000美元；鋁的目標價估為每噸2,700美元，因為有全球製造業景氣回升、綠能轉型需求、結構性供應不足及庫存極低等利多因素支撐。