邊工作邊準備考試…他花8個月轉戰消防員 靠意志力跟決心苦撐

從國營事業員工轉戰消防員，洪士彬說，當初只是想跳脫原本生活。他靠意志力跟決心苦撐，一邊工作、一邊準備考試，8個月後順利考上消防員。

農業相關科系畢業的洪士彬，在台糖工作4年多，不想在同一個地方待到老，也想回家鄉工作，種種現實條件迫使他尋求改變，剛好身旁有朋友考上警察，考慮警消錄取名額多，考科也生活化，相對好上手，於是決定考看看消防員。

要離開舒適圈，洪士彬不是毫無猶豫，也擔心半工半讀把自己搞得很累，但既然做了決定，就要靠意志力撐過去。「真的很辛苦！」每天下班後，就是打開電腦上補習班視訊課程，周末泡在書堆裡，為了杜絕外在誘惑，他刪除社群軟體、推掉朋友邀約，嚴格要求自己專心致志，生活只剩上班、讀書兩件事。

他指出，消防的考科有背誦，也有邏輯理解，這些都需要花時間摸索，透過複習則是把東西記到腦子裡，忘了就再多記幾次，反覆複習。由於時間緊迫，他集中火力放在火災學、消防法規，花在投資報酬率較高的科目，物理與化學則掌握基本概念即可。比較特別的是，許多考生放棄的英文，洪士彬卻是每天乖乖背單字，他認為，常背單字，對英文的靈敏度就會提高，每天強迫自己多少讀一些。

洪士彬強調，從考古題就能抓出消防考試的趨勢跟重點，因此勤練考古題相當重要，為了練寫申論題、記住法條，他土法煉鋼默寫，寫了一大疊厚厚的白紙堆。

他勉勵考生們，國考是一條需要毅力的路，保持最佳狀態，拒絕誘惑，放下得失心，用最踏實的腳步戰勝自己，成功就在眼前。