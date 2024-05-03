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中職／打不停！猛獅18勝刷新紀錄 有望挑戰最快20勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊邱智呈貢獻兩支安打兩分打點。
統一獅隊邱智呈貢獻兩支安打兩分打點。

統一獅隊真的有夠猛，連續兩場敲出15支安打，今晚以9：3擊敗樂天桃猿隊拿下4連勝，開季23戰就取得18勝，寫下中職史上最快，有機會挑戰史上最快20勝紀錄。

獅隊開季前22場拿下17勝，追平1997年時報鷹、2003年統一獅、2018年Lamigo桃猿隊，但只用23場拿下18勝史無前例，而中職最快19勝花了25場，由上述3隊並列，最快20勝是18年猿隊的26戰20勝，今年獅隊有希望改寫。

獅隊前半段就猛攻一波，猿隊先發投手曾仁和只投2局就被敲7安，丟掉5分（4分責失）承擔敗投，日籍投手鈴木駿輔接手投了4局，但也丟掉4分。

獅隊先發投手布雷克則以103球投完7局，被敲出5支安打，僅在7局上因為被張閔勛、林承飛連續敲出兩支二壘安打而掉1分，另有9次三振沒有保送，拿下本季第2勝。

統一獅隊先發投手布雷克。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手布雷克。圖／統一獅隊提供

中職 統一獅

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