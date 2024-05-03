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桌球／WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽 馮翊新闖進會內賽
台灣桌球選手馮翊新今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）沙烏地阿拉伯大滿貫賽男單資格賽最終輪，僅花不到23分鐘，以直落3淘汰印度選手德賽，闖進會內賽。
WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽總獎金高達200萬美元（約新台幣6500萬元），今天進入最後一天資格賽賽程，明天將展開會內賽。
馮翊新4月連2站WTT支線賽都挺進4強，這次大滿貫從資格賽出發，連過2關後，晚間與印度選手德賽（Harmeet Desai）在男單資格賽最終輪碰頭，雙方去年新加坡大滿貫賽初次交手，馮翊新以3比0勝出。
馮翊新今天首局克服最多4分落後，並在關鍵時刻連得4分，以11比8先搶1局，次局以11比8再下一城，率先聽牌。
馮翊新第3局在10比5領先情況下，被對手一連化解4個賽末點，所幸馮翊新及時穩住陣腳，有驚無險以11比9拿下勝利，取得會內賽資格。
男單64強會內賽中，台灣選手就占4席，除了馮翊新外，還有一哥林昀儒、「桌球教父」莊智淵、高承睿。
其中，林昀儒男單首輪將與莊智淵交手，這場備受矚目的跨世代對決戲碼，預計將在明晚登場。
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