快訊

美4月就業數據弱！美股3大指數齊揚 台積電ADR強漲逾3％

五四105週年前夕 習近平籲青年聽黨話跟黨走

中央社／ 台北3日電
中國國家主席、中共總書記習近平。美聯社
中國國家主席、中共總書記習近平。美聯社

五四運動屆滿105週年前夕，中共領導人習近平今天呼籲廣大中國青年要繼承和發揚五四精神，堅定不移「聽黨話、跟黨走」，爭做有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮鬥的時代好青年。

1919年5月4日，北京青年學生抗議列強於巴黎和會肆意踐踏中國主權，舉行聲勢浩大的遊行示威，最後發展為以青年學生主導的多形式愛國運動。1949年，中共當局宣布5月4日為中國青年節。

新華社報導，五四青年節到來之際，習近平指出，新時代新旅程上，各族青年聽從黨和人民的召喚，在科技創新、鄉村振興、綠色發展、社會服務、衛國戍邊等各領域各方面勇當排頭兵和生力軍，展現出自信自強、剛健有為的精神風貌。

習近平說，黨中央對廣大青年充分信任、寄予厚望，今年是新中國成立75週年和五四運動105週年，盼廣大青年繼承發揚五四精神，堅定不移聽黨話、跟黨走，爭做有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮鬥的新時代好青年。

他要求，各級黨組織要堅持黨管青年工作原則，加強對青年工作的領導，關心青年成長，支持廣大青年建功立業。

習近平還指示，共青團要肩負起新時代新徵黨賦予的使命任務，傳承弘揚優良傳統，團結凝聚廣大青年為黨和人民事業不懈奮鬥。

五四運動 習近平 青年

延伸閱讀

習近平訪歐「這2國」別有用意 歐盟對陸態度分歧恐一覽無遺

路透：習近平訪歐凸顯各國對中歧異 北京將對此下手

習近平訪法前夕 馬克宏批中國不尊重貿易規則

習近平訪法前夕 馬克宏強調必須捍衛歐洲戰略利益

相關新聞

長征五號運載火箭發射成功 嫦娥六號奔往月球背面

根據央視新聞報導，中國大陸長征五號運載火箭在5月3日17時27分準時發射，飛行1個多小時後準確進入地月轉移軌道，長征五號...

五四105週年前夕 習近平籲青年聽黨話跟黨走

五四運動屆滿105週年前夕，中共領導人習近平今天呼籲廣大中國青年要繼承和發揚五四精神，堅定不移「聽黨話、跟黨走」，爭做有...

北韓恢復允許大陸公派留學生入境 新冠疫情後首次

據中國大陸駐北韓大使館消息，41名大陸政府獎學金留學人員2日抵達北韓首都平壤。這是新冠疫情發生以來，北韓首次允許外國公派...

嫦娥六號向月球背面出發 要採回最古老、40億歲的月壤

中國嫦娥五號採集回「最年輕」的月壤後，接續任務的嫦娥六號將採集回「最古老」的月球樣品。據中國國家太空總署最新消息，探月工...

梅大高速塌方1家5口遇難 友人：前一天還幫他們買了景區門票

廣東梅大高速塌方災害目前已造成48人死亡、30人受傷，但網上尋找親人的信息仍不時可見。此前傳出失聯的一家五口，經確認已全...

鍾睒睒又遭中國網友出征 赴日考察被稱「拜謁」

農夫山泉今年陷入一連串輿論風暴，中共網信辦曾出手整治攻擊企業的網路輿論。但近日又傳出，農夫山泉創辦人鍾睒睒赴日考察，被中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。