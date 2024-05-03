中職／施子謙等待破千天先發勝 兒子一句話差點破防

轉戰台鋼雄鷹隊的第一場先發，施子謙今晚面對味全龍隊以5局失1分的表現，拿下暌違1329天的先發勝，賽後與家人視訊報喜，結果聽到兒子一句「爸爸你很棒！」淚水差點潰堤。

施子謙前一次先發拿下勝投已經是2020年9月13日，2021年開始在統一獅隊角色改以長中繼為主，直到今年透過擴編選秀來到雄鷹後，聽到球隊需求，毫不猶豫轉為先發。

「在統一的時候，年紀也比較大。」施子謙表示，能夠理解自己的定位需要改變，但來到雄鷹後也樂於接受新角色，只不過一開始遇到體能難題，「春訓投40、50球，手臂感覺快飛出去，非常痠。」

但是隨著一場場登板，施子謙慢慢跟上先發投手該有的球數，卻又因為腳受傷導致延後開季，施子謙表示：「很感謝台鋼給予機會，也給我時間調整，等我回來。」

今晚施子謙以86球投完5局，總計被敲4支安打，丟掉1分，另有4次三振、沒有保送，拿下勝投，總教練洪一中表示，看到施子謙有這樣的表現很高興，「恢復到以往的狀況。」

原本洪總有考慮是否讓施子謙投到第6局，「但他在二軍最多投70球，還是不要冒險，謝謝他在球隊連敗時挺身而出。」施子謙則表示，自己前2局用球數偏高，後面才找到節奏，要感謝情蒐人員提供的資訊。