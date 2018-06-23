比利時英超三連星恐怖輾壓 北非三隊0勝慘烈出局

排名高居世界第三，陣中「黃金一代」高手如雲的歐洲紅魔比利時 ，本具打入世界盃四強的實力，只是2014年世界盃、2016年歐洲盃都在八強便提前出局，面對弱旅擅長「虐菜」，但遇上水準接近的強隊如阿根廷、義大利、西班牙時卻一勝難求，再加上也有後防線上不穩定的問題，讓他們始終不被列入奪冠的熱門名單之中。

Goal！就是比利時這場的最佳代名詞，全場狂進5球輕鬆大勝突尼西亞。 歐新社

本屆世界盃第一場小組賽中雖然3:0完勝巴拿馬，但面對第一次踢進世界盃的對手在技戰術上仍有不少配合混亂的狀況，較流於單打獨鬥。本場比賽面對需要求分的突尼西亞 ，比利時依然維持風格，開賽便大打進攻足球，也在第六分鐘一次成功傳球讓隊長阿扎爾 （Eden Hazard）奔入禁區製造12碼機會，穩穩罰進後取得領先後便幾乎奠定比賽的基調，並依靠高速防反徹底打爆北非雄鷹。有趣的是，這顆進球也打破了世界盃的歷史紀錄。拜頻繁發生的烏龍球與後防嚴重失誤所賜（如阿根廷對克羅埃西亞、波蘭對塞內加爾等賽事），2018年世界盃成為史上唯一前27場比賽全部都有進球產生，完全沒有0:0悶和結局的「熱鬧」世界盃！

阿扎爾這場展現世界級中場水準，能傳能射，用12碼為比利時首開紀錄，也締造世界盃前27場都有進球的特殊紀錄。 美聯社

本場比賽兩隊均排出與第一戰相同的陣型，首發名單突尼西亞因前役主力門將哈辛（Moez Hassen）受傷，更換了三個人出場，而比利時陣容一人未換。突尼西亞這支北非球隊的特性是不會過度依賴主將，非洲區會外賽時15顆進球由不同的12名球員打進，攻防表現都很穩定且全面。然而上一戰面對有力一搏的英格蘭打法上略顯消極被動，傷停補時遭到絕殺、本戰一開始明顯也對比利時迅速發動快攻，在心理上應變不及而早早送分後，氣勢與鬥志大為下降。此後屢屢在中後場傳球發生漫不經心的失誤下失掉第二球，還倒楣地連續兩名後衛在比利時並未嚴重犯規的狀況下受傷退場，尤其上一戰防守發揮出色的S‧尤斯夫（Siyam Ben Youssef）倒下，接著讓盧卡庫 （Romelu Lukaku）反越位成功打入第三球後，在上半場就直接宣判了「迦太基雄鷹」在本屆世界盃的死刑。

突尼西亞雖然被淘汰，但最後對巴拿馬之戰還是要全力求勝，中止世界盃連續13場球賽不勝的難堪紀錄。 歐新社

突尼西亞雖然在非洲區會外賽抽到好籤，避開不少強敵而順利相隔在八年後重返世界盃，但陣中射手王姆薩克尼（Youssef Msakni）在四月時受傷被迫退出世界盃，少了他的主帥馬魯爾（Nabil Maaloul）甚至以「彷彿阿根廷失去梅西」的比喻表達其嚴重性。沒想到背運還延續到小組賽，前兩場就自動傷了三位後防中堅，雖然進攻上仍能展現團隊默契攻入三球，但顯然其它後防球員自亂陣腳，直接以世界盃上罕見的最多「非受迫性失誤傳球」在上半場自爆，實在不像是以紀律著稱的他們應有水準，顯然回國後該好好重新檢討隊醫這一環。

大敗後突尼西亞不但延續國家在世界盃上從來無法突破小組賽的悲劇，也成為本屆「北非軍團」中的漏氣一員。今年打進世界盃的五支非洲球隊中首度出現三支北非球隊：埃及、摩洛哥與突尼西亞，但前兩輪賽後三隊竟然累積0勝6敗全數淘汰，反倒是兩支兼具速度與激情的西非球隊塞內加爾、奈及利亞均有取勝，繼續保有再戰晉級的希望。但對已累積世界盃連續13場球賽不勝的迦太基雄鷹來說，第三輪仍有重要任務，面對實力不強的巴拿馬需全力求勝，終止這尷尬紀錄也可以回國交代。

盧卡庫連續兩場都是梅開二度，以4球追上C羅並列金靴獎第一。 美聯社

而天賦傲人的比利時，陣中最強的「英超三連星」：切爾西的阿扎爾、曼聯的盧卡庫、曼城的德布勞內（Kevin De Bruyne）充分展現他們這兩年歷經英超磨練後鍛鍊出來的進攻火候，本場比賽屢屢在進球與助攻上一劍封喉、且身體衝撞能耐強悍，數據上完全「輾壓」了突尼西亞。還能早早換下前兩人來為下一場球做準備，且下半場德布勞內仍持續送出精準妙傳，若不是替補前鋒巴舒亞伊（Michy Batshuayi）浪費三次機會，本場比分絕不僅五球。

巴舒亞伊全場有多次門機會不是中柱就是被守門員擋下，最後終於在90分鐘破網一吐怨氣。 美聯社

實際上在歐洲區的會外賽中10場比賽歐洲紅魔便轟進43球，與德國並列進球最多，光是盧卡庫一人便打進10顆進球，進攻火力是他們最不發愁的一環。然而防守上這兩場比賽還是突顯出賽前問題，左中場卡拉斯科的重攻輕守讓左路常成為對手進攻的重心，對巴拿馬時已出現險情，本場比賽最後時刻被扛起突尼西亞進攻大旗的哈茲里（Wahbi Khazri）打入第二球也是來自這一側的有效進攻。本場大勝固然暢快但多少占了運氣與心理上的優勢，比利時是否能憑藉這種進攻掩蓋防守的華麗打法在俄羅斯走到最後，可能未必樂觀。