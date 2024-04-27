陳建仁視察台39線延伸至仁武案 指新交長會帶來更好交通建設
行政院長陳建仁今天上午到高雄橋頭科學園區，視察台39線高鐵橋下道路延伸至仁武規畫情形。陳建仁說，台39線可串聯南部半導體S廊帶，現任行政院秘書長李孟諺將接任交通部長，「很多事情未來中央地方可以繼續攜手合作」，相信可以給鄉親帶來最好的交通建設。
陳建仁今天在高雄市長陳其邁、立委邱議瑩、邱志偉、許智傑、李柏毅等民代陪同下，到橋頭科學園區視察台39線（高鐵橋下道路）延伸至仁武的規劃以及推動情形。陳建仁說，蔡英文總統上任後，政府積極推動南部半導體材料的聚落，積極串聯竹科、中科、南科，壯大台灣西部矽谷帶半導體產業；高雄的科技產業，近期在高雄市長陳其邁帶領下，不只在科學園區，連交通建設也讓人刮目相看。
交通部公路局表示，台39線現況北起台南市新化區，南至高雄市阿蓮區，長度19公里。延伸至仁武區後，長度增加19.6公里。從環球路到市道186線，會延續原本的台39線，沿高鐵兩側布設車道，在橋科1-2號道路至台22線，為了避開高鐵燕巢總機廠，有3.8公里會沿高鐵單側佈設；從台22線至水管路，則是沿高鐵兩側布設。目前連同人行道經費，估計約需230億元，完工後可串聯南科、沙崙、北高雄、橋頭、仁武等園區。
陳其邁說，台39線從阿蓮延伸至仁武，將扮演重要南北向運輸服務，串聯台南科學園區、北高雄產業園區、橋頭科學園區、仁武產業園區、仁大工業區及楠梓產業園區等南部重要產業聚落，可望成為高雄貨物及半導體產業的運輸動脈，為南部半導體Ｓ廊帶交通路網中舉足輕重的角色，所以特別指示工務局協助交通部公路局，代辦台39線優先段部分，也就是市道186線至橋科1-2號道路，務必如期如質在2026年6月完工通車。
高雄市工務局長楊欽富說，橋頭科學園區交通路網建設已被市府列為重大工程，為了及早完成聯外交通建設，中央與地方一起合作，內政部委託市府代辦友情路、大遼路拓寬、橋科1-2號道路開闢，國道一號高速公路匝道用地取得，交通部委託代辦台39優先段，總計經費60.8億元，完工後將可完備橋科營運階段提供廠商對外通往岡山交流道之動線，及時物流運輸。
工務局說，橋科園區是南台灣半導體S廊帶的重要節點，為因應園區開發完成後廠商進駐、貨物運輸及員工通勤衍生的交通需求，正由市府、國土管理署、高速公路局、公路局分工合作推動中，希望及早部署，使橋科南北向交通路網早日建構完成，讓園區進出更為便捷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言