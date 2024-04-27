錯過就要等明年！竹縣桐花提早登場 紫色繡球花將接力

2024新竹縣桐花祭今天起在峨眉鄉十二寮登場，今年活動正好趕上花季尾聲，雪白色桐花紛紛掉落，錯過下周末就要等明年，新竹縣府交旅處建議，若擔心趕不上賞桐花，不妨直接安排前往五峰雪霸休閒農場，迎接5月將盛開、全台海拔最高的紫色繡球花。

竹縣府交旅處長陳盈州表示，桐花雪已經近尾聲，但5月的紫色繡球花同樣有看頭，五峰雪霸休閒農場的繡球花海因位處高海拔山區，不同於平地花田景象，反而是不時有雲霧繚繞，因此到五峰賞繡球花，不僅可欣賞花團錦簇的繡球花美景，還有機會看到雲海，還能線上預約搭乘台灣好行觀霧線輕鬆抵達。

今年因氣候因素，油桐花花季提早近半個月，使得桐花祭活動還未正式開始前，新竹縣滿山的桐花就已紛紛綻放。新竹縣文化局今天及下周末舉辦竹縣桐花祭系列活動，正好趕上最後一波落花，民眾還能體驗在桐花樹下野餐泡茶、吃流水麵線的樂趣。

新竹縣長楊文科呼籲把握最後賞花機會，錯過桐花祭就得等明年，期待民眾前來新竹縣賞花、欣賞桐花雨，同時到十二寮品嘗客家美食，也能到一旁湖光山色的峨眉湖環湖散步，更推薦品茗峨眉在地最有名的東方美人茶，感受不一樣的客家氣息。

新竹縣文化局長章宗耀表示，桐花祭「新竹遶桐花」主活動在5月4、5日登場，今年桐花祭有4大亮點，在地接待、在地創生、在地青年及在地體驗作為活動主軸，桐花祭也正好碰上螢火蟲季，民眾不妨白天賞桐花、晚上賞螢。