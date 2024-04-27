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因應需求 桃婦幼局長：未來轄下場館公托將是基本配備

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓參觀北青托嬰中心設施及班級規劃。記者陳俊智／攝影
桃園市副市長蘇俊賓參觀北青托嬰中心設施及班級規劃。記者陳俊智／攝影

桃園市北區青少年活動中心「桃寶館」今天滿啟用1周年，館內公共托嬰中心、非營利幼兒園、早療中心和親子館精心布置與上百名家長幼童一起慶生，副市長蘇俊賓與婦幼局長杜慈容也到場和大家一起唱生日快樂歌，活動熱鬧凡；對於八德擁有系統性整合的社福場館，其他地區家長稱羨，民代也積極爭取。杜慈容表示，未來轄下場館都會朝這個方向規劃。

桃寶館位於八德擴大重劃區中心，1樓幼兒園和2樓托嬰中心提供托育及教學服務，雖然名額有限，但孩子未能順利入托入學的家長還是能利用3樓親子館安排閱讀、勞作及各種感官體驗，至於早療中心則擁有寬敞空間及豐富教具，杜慈容表示此中心未來將是桃園北區早療服務量能的重要據點。

婦幼局與館內機構人員今天精心布置舞台慶祝桃寶館1歲生日，除了音樂律動節目，還有多項闖關遊戲，孩子們玩得不亦樂乎，家長也笑得開心。

有中壢家長特別送小孩到北青就讀，對於八德擁有完善豐富的幼教資源感到羨慕，大溪的家長也希望大溪能有類似場館；其實，民眾心聲都有被聽見，許多議員質詢時也向相關單位積極爭取，桃園市政府10日市政會議也盤點轄內公有建物並依供需調配活化。

今天活動上，蘇俊賓表示桃園人口成長迅速，移居桃園的年輕爸媽也越來越多，因此幼兒托育、學齡前的照顧、非營利幼兒園、親子館等需求比其他縣市高，市長張善政最重視幼兒發展及教育，所以市府成立婦幼局，投入更多的資源放在小朋友、親子及婦女。

杜慈容表示，桃園近幾年利用既有場地布建各類社福機構案例不少，但也因為既有場地規模不大又分散各地，難有類似桃寶館的規模。不過，各地新建場館部分已有類似規畫，例如平鎮義民社福館就有公托、非營利幼兒園、南區婦女服務中心、南區新住民家庭服務中心和市民活動中心，楊梅四維社福館和觀音草漯社福館預計下半年啟用，也會有公托、親子館和市民活動中心。

杜慈容也說，桃園目前公共托育中心仍供不應求，未來婦幼局轄下規劃的新場館，公托將是基本配備，若空間有餘裕，再視地方性質及需求規畫其他服務機構，期待發揮1加1大於2的效益。

桃園市北區青少年活動中心「桃寶館」今天滿啟用1周年，館內公共托嬰中心、非營利幼兒園、早療中心和親子館精心布置與鄰近社區上百名家長幼童一起慶生。記者陳俊智／攝影
桃園市北區青少年活動中心「桃寶館」今天滿啟用1周年，館內公共托嬰中心、非營利幼兒園、早療中心和親子館精心布置與鄰近社區上百名家長幼童一起慶生。記者陳俊智／攝影
桃園市北區青少年活動中心「桃寶館」今天滿啟用1周年，館內公共托嬰中心、非營利幼兒園、早療中心和親子館精心布置與鄰近社區上百名家長幼童一起慶生。記者陳俊智／攝影
桃園市北區青少年活動中心「桃寶館」今天滿啟用1周年，館內公共托嬰中心、非營利幼兒園、早療中心和親子館精心布置與鄰近社區上百名家長幼童一起慶生。記者陳俊智／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（後排右3）與民眾開心合影，身旁黃色衣服小女生對他手上草莓蛋糕相當好奇。記者陳俊智／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（後排右3）與民眾開心合影，身旁黃色衣服小女生對他手上草莓蛋糕相當好奇。記者陳俊智／攝影
桃園市北區青少年活動中心「桃寶館」今天滿啟用1周年，館內公共托嬰中心、非營利幼兒園、早療中心和親子館精心布置與鄰近社區上百名家長幼童一起慶生。記者陳俊智／攝影
桃園市北區青少年活動中心「桃寶館」今天滿啟用1周年，館內公共托嬰中心、非營利幼兒園、早療中心和親子館精心布置與鄰近社區上百名家長幼童一起慶生。記者陳俊智／攝影
桃園年輕雙薪家庭托嬰需求多又高，婦幼局長杜慈容表示未來轄下負責的場館規畫，公托將是基本配備（示意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園年輕雙薪家庭托嬰需求多又高，婦幼局長杜慈容表示未來轄下負責的場館規畫，公托將是基本配備（示意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園市北區青少年活動中心「桃寶館」今天滿啟用1周年，館內公共托嬰中心、非營利幼兒園、早療中心和親子館精心布置與鄰近社區上百名家長幼童一起慶生。記者陳俊智／攝影
桃園市北區青少年活動中心「桃寶館」今天滿啟用1周年，館內公共托嬰中心、非營利幼兒園、早療中心和親子館精心布置與鄰近社區上百名家長幼童一起慶生。記者陳俊智／攝影

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