彰縣府拉抬土雞肉價格 明在南彰免費品嘗雞肉和雞蛋

春節過後雞肉需求量漸趨疲軟，彰化縣政府協助養雞業界行銷土雞肉和雞蛋，今舉辦第三場次，相較以往官方大型活動宣傳並邀請民眾踴躍參加，今年低調，不過知道訊息的民眾口耳相傳，免費招待的雞肉料理和雞蛋仍被吃光；縣政府農業處強調，已在官網公告活動資訊就沒高調宣傳。

彰化縣是養雞大縣，農業處掌握土雞肉交易訊息，今年春節前每台斤48元至50元，清明節前45元至46元，這兩天約40元。為拉抬雞肉行情，縣政府委託彰化縣養雞協會等產業團體，三月舉辦兩場次國產土雞肉行銷和品嘗活動，今舉辦第三場次，明將在埤頭鄉公所廣場舉辦第四場次；每場次都拍賣土雞每隻350元，招待炸雞翅、菇菇雞湯、茶葉蛋各500分，今上午8點活動開始，不到9點半招待品被索取一空。

農業處表示，已在農業處官網公告「好康報你災」，國產平價土雞、雞肉、雞蛋的行銷和品嘗活動內容，並非擔心民眾踴躍參加吃不夠才沒大舉宣傳，雖沒強力宣傳仍場場爆滿，活動效果很好。