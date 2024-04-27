入山救人也擔心石頭雨 南投消防隊員盼玉管處暫停登山活動

百岳縱走路線南三段1天兩起山域事故，南投縣消防人員忙著救人。403花蓮大地震後餘震不斷加上最近豪雨，山區落石及多處坍方，增加救援難度，搜救隊員救人同時更得冒著落石大雨風險，消防隊員希望玉管處和林保署、警方對南二段、南三段等山域暫停開放山域活動申請，確保登山活動安全。

玉管處表示，花蓮大地震後考量山友安全，有意暫時取消登山活動，不過，考量山林開放政策，玉管處先和登山協會、團體討論溝通，但大部分意見認為，玉山國家公園山域受損不像太魯閣國家公園那麼嚴重，且登山原本就是戶外冒險活動，山友原本就要考量體能、天候、地形等因素，還是支持開放登山。

玉管處指出，因山友強烈反彈，指出宣示開放山林、向山致敬是行政院推廣的政策，要逐年全面提升我國登山運動環境，若取消登山是違反國家政策，玉管處尊重國人山林活動自由，只能呼籲山友入山前做好登山規畫，並準備頭盔等護具，確保自身安全。

一名消防隊員表示，過去山域救援任務只是辛苦，但地震後登山路線多少都有崩塌，加上最近餘震不斷又有豪大雨，搜救風險急遽增加，入山救援只能戴上頭盔自保，但經過崩塌區，仍擔心頭上隨時降下石頭雨，玉山國家公園又有馬博橫斷、南二段、南三段、干卓萬山等高難度路線，位在中央山脈深處，救援得長途跋涉，救人的同時自己也提心吊膽。

因為近期從事登山活動危險性相當高，消防隊員建議林保署、玉管處及警察局相關主管機關，對南二段、南三段山域範圍可比照太魯閣國家公園管理處公告，暫停開放相關山域活動申請，以維護公共安全。

花蓮大地震後多處山崩，登山風險明顯增加，山友也互相詢問，最近登山是否危險？想要取消早已安排的登山行程又覺得可惜。有山友認為，山區因地震造成土石鬆動，現在登山不僅落石風險高，一旦發生事故搜救也相當危險，暫時不要上山避免增加搜救人員負擔。