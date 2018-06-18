趙賢祐挽救凌亂防線 南韓小輸瑞典不算難看

瑞典隊後衛格蘭奎費斯特(前)把握住12碼罰球機會，穩穩把這顆致勝球踢進。 美聯社

由於南韓有多名主力球員因傷缺陣，大賽前，韓媒一面倒不看好自己國家隊能在世足 賽踢進16強，不過今天面對北歐強國瑞典 踢來毫無懼色，特別是年輕國門趙賢祐多次救險球，表現令人驚艷，最終南韓0:1不敵瑞典。

賽前，瑞典對南韓情蒐無所不用其極，為了「反情蒐」，練球時南韓故意讓球員換穿不是自己背號的背心，頭號王牌孫興慜甚至1次練球就換穿4件不同背號背心，總教練申台龍表明，「我們這麼做就是要為了要迷惑瑞典。」南韓也情蒐瑞典練球，雙方諜對諜。

南韓前鋒黃喜燦(右)在第55分鐘時吃了一張黃牌，他表情顯得相當無辜，但事實上裁判並沒有冤枉他。 美聯社

這場南韓先發排出「4-3-3」陣型，瑞典排出傳統「4-4-2」陣勢，出人意料的是，南韓守門員擺上3號門將、在國內K聯賽踢球的趙賢祐，僅6場國際賽經驗，而非在日本J聯賽踢球、國際賽經驗相對豐富的前兩號門將金承奎、金鎮鉉先發，突前的中鋒擺出身高近200公分的金信煜，這兩個位置和韓媒預期有些不同。

賽前外界評估南韓後防線是軟肋，此役驗證這點，南韓防守凌亂，對位守人交代不清，後衛出現多次盯漏人，留不小空隙給對手進攻機會，所幸有兩人為南韓化險為夷，才沒有大比分落敗，其一是趙賢祐，其二是現效力中超廣州恆大的中後衛金英權。

趙賢祐雖然只是南韓3號國門，大賽經驗有限，但26歲的他表現頗有大將之風，上半場第21分鐘瑞典貝治（Marcus Berg）逮到空門機會起腳射門，上半場結束前和下半場第56分鐘趙賢祐兩度撲救解圍，出擊判斷、撲球和封阻角度都很犀利，比賽踢到這裡，趙賢祐絕對是這場最佳球員。

南韓門將趙賢祐(右)展現大將之風，兩次精彩救球讓南韓沒有出現兵敗如山倒的慘況。 美聯社

無奈第62分鐘南韓替補左後衛金民友在禁區犯規，原本主審沒有判罰12碼，經過影像助理裁判(VAR)審視，主審改判12碼罰球，這次趙賢祐就孤臣無力可回天了，瑞典隊長格蘭奎費斯特（Andreas Granqvist）輕鬆罰踢進球。

這場南韓擺出兩名中後衛金英權和張賢秀都具中超資歷，但兩人狀態和效率超很多，張賢秀出現多次盯漏人失誤，上半場第43分鐘高空爭搶球完全處於劣勢，差點被瑞典球員輕鬆踢進得分，多虧金英權多次解危，雙方比分差才沒有擴大。

以上半場第18分鐘為例，瑞典球員逮到大空檔出腳，被金英權冷不防滑鏟大腳救險，第29分鐘金英權再度成功解危，這兩腳價值連城，就穩定度而言，整條南韓防線，金英權是少數亮點。

南韓攻勢套路略顯單調，從兩邊路盤帶突進，透過小組傳球配合，但兩翼傳中質量不佳，全場僅5次射門、2次射正，原本要作為高中鋒攻勢支點的金信煜，在場上幾乎神隱，完全失去作用，下半場不久就被換下去，加上兩名旅歐球星、皆職司中場的奇誠庸、具滋哲，長久以來在中場配合始終難起良好化學效應，這場也是如此，和過去英格蘭兩大中場明星「雙德」傑拉德(Steven Gerrard)和蘭帕德(Frank Lampard)十分類似。

南韓後衛金民友(右)對克勞森(左)的絆人動作讓瑞典隊獲得12碼罰球機會，其實看他鏟出的草量就大概就不用再去啟動影像助理裁判了！ 美聯社

孫興慜角色有點像梅西(Lionel Messi)在阿根廷的功用，化身影子前鋒，經常傳球助攻給隊友，實際出腳機會不像在職業俱樂部那麼多，只能說孫興慜在國家隊隊友的強度，遠不如熱刺夥伴，踢來也就異常艱辛，這並非個人能力不足的問題。

瑞典先發11人平均身高186.5公分，力壓南韓的183.8公分，攻擊思路清晰，配合身材優勢，打法和南韓相當不同，球員經常在中場直接起大腳傳到禁區前緣，透過高空球爭頂尋求機會，加上身體素質出眾，在禁區突圍伺機攻門，攻擊簡潔有力，全場射門15次其中5次射正。

不過，瑞典這種打法面對亞洲球隊還可以，面對德國或墨西哥不見得有效，特別是前鋒射門效率不佳和門前把握性不足的缺點，面對強隊會被不斷放大，以守為攻，以防守做後盾是接下來瑞典會採取的戰術，才有機會在強敵環伺的F組突圍。