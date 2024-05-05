銀髮族動起來！5大「高齡族運動」讓你越活越年輕！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「高齡族運動」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大高齡族運動排行。

為什麼有些年長者的精力和氣色看起來都和年輕人一樣好呢？除了日常正確養生的飲食之外，平日裡養成運動的好習慣也十分重要。但對於銀髮族而言，挑選最適合的運動也是一項大學問，究竟哪些運動在網友眼中，是最適合銀髮族的呢？

「舞蹈」親朋好友一起跳好開心 「腳踏車」可以代步又能活化關節

▲ 網友熱議 TOP5高齡族運動 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「高齡族運動」的相關話題討論，可以發現「舞蹈」是最受網友所歡迎的高齡族運動之一，其中不少網友都指名備受長輩歡迎的「廣場舞」，更直言跳廣場舞可以「保持樂觀又常保青春」、「聽歌曲舞動身體，健康滿滿」。

甚至有網友趣味分享「自家偶像前幾天才出新歌，居然今天就看到阿姨們在排練」，從網友們的討論能發現對長輩而言，舞蹈不僅可以維持身體健康之外，還可以跟上時事流行趨勢，讓身體、心靈一起保持年輕健康！

另外「腳踏車」在高齡族運動之中也是呼聲很高的一項運動之一，長輩除了可以在河濱愜意的騎著自行車，呼吸新鮮空氣享受春日風光之外，也有網友表示腳踏車因為需要用到膝蓋、腳踝等關節，因此對於「活化關節、提升關節柔韌性」有相當大的幫助。

從網友的分享可見，對於長輩來說腳踏車不僅是一種方便的交通方法，也同時可以鍛鍊到身體，活化身體機能。

而在高齡族運動當中，「游泳」也是備受網友推崇的一項熱門運動項目，因為有浮力的緣故，年長者在水中可以減少較多的身體阻力，同時又能夠活化心肺，強化自身的基礎代謝率，因此游泳可說是長輩們十分喜愛的運動之一。

另外也有網友分享「暑假太久沒動所以去游泳，結果泳池的阿伯蝶式超級標準」，引發網友熱議，紛紛留言說「真的很猛…」、「我遇到的阿嬤可以一次游超遠，為什麼可以撐這麼久？」，對銀髮族在游泳這項運動中的表現表達出敬佩之情。

要活就要動！以上幾種運動對於年長者而言都是較為舒緩的，除了可以在減少身體負擔的情況下提升代謝以及免疫力，長輩甚至還可以因為這些運動，結交相同興趣的朋友，快帶上你的爺爺奶奶們一起去戶外運動，呼吸新鮮空氣吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「高齡族運動」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/14~2024/03/14，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw